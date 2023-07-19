Приговор смягчился

Коллегия Новосибирского областного суда смягчила приговор бывшему начальнику Центра управления городским автоэлектротранспортом (ЦУГАЭТ) Александру Руденко, осужденному на три года условно за коррупцию. Экс-чиновник обвинялся в том, что за взятки предупреждал транспортные компании о предстоящих проверках, общий размер подношений, по версии следствия, составил 250 тыс. руб. Прокуратура подала протест, настаивая на тюремном заключении для бывшего чиновника, однако областной суд исключил из обвинения два эпизода из пяти и снизил ему условный срок до двух лет и четырех месяцев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда смягчила приговор Александру Руденко, ранее возглавлявшему ЦУГАЭТ. Информация об этом размещена в аккаунте судов региона «Вконтакте».

Приговор Александру Руденко Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес 2 мая 2023 года. Согласно версии следствия, начальник ЦУГАЭТ не предоставлял в мэрию данные о нарушениях условий договоров со стороны предпринимателей и организаций, занимающихся перевозками пассажиров, получая взамен взятки. Также, по данным правоохранителей, чиновник предупреждал транспортные компании о предстоящих проверках, организуемых региональным минтрансом, тем самым помогая им избежать штрафов за нарушения. В Следственном комитете подсчитали, что с января по декабрь 2021 года Александр Руденко получил взяток на общую сумму 250 тыс. руб.

За пять эпизодов взяток (ст. 290 УК РФ) обвиняемому назначили три года условно и штраф в размере 800 тыс. руб. Кроме того, экс-чиновнику, который ранее руководил городской ГИБДД, запретили занимать должности на муниципальной службе сроком на два года.

Прокуратура подала представление на приговор. В нем сторона обвинения потребовала заменить бывшему чиновнику условный срок на реальный. Защита просила отказать в удовлетворении представления прокуратуры и оставить Александра Руденко на свободе. Решение тройка судей вынесла 18 июля.

Коллегия судей исключила из обвинения бывшего чиновника два эпизода получения взяток (10 тыс. руб. и 25 тыс. руб.) и снизила ему наказание до двух лет и четырех месяцев условно, а штраф — до 400 тыс. руб. «Считать Руденко А.В. осужденным по трем эпизодам ч. 2 ст. 290 УК РФ на общую сумму взяток 140 тыс. руб.»,— указывается в судебном решении. В остальной части приговор оставлен без изменения. Старший прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Надежда Ракова сказала „Ъ-Сибирь“, что решение об обжаловании будет принято после получения постановления суда.

В 2017 году, как писал „Ъ-Сибирь“, к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 10 млн руб. суд приговорил Арама Суваряна — предшественника Александра Руденко на посту руководителя новосибирского ЦУГАЭТ. По версии следствия, чиновник вымогал у предпринимателя взятку в 2 млн руб., обещая обеспечить ему победу в конкурсе на право заключения с мэрией Новосибирска договора о пассажирских перевозках. Арам Суварян обжаловал приговор. В апелляционной жалобе он просил о полном оправдании, но вышестоящий суд оставил ее без удовлетворения, а приговор — без изменения.

Константин Воронов