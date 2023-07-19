Александр Бастрыкин заинтересовался челябинской «Привилегией»

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб на низкое качество недавно построенного жилья в челябинском пригородном ЖК «Твоя привилегия». Ранее собственники квартир в ЖК пожаловались на протекание потолков, отсутствие системы вентиляции и необходимой инфраструктуры, а также на срыв сроков сдачи квартир. По факту обращений следователи проводят проверку. Представители компании-застройщика АПРИ «Флай плэнинг» заявляют, что фиксируют жалобы на качество жилья и ведут по ним работу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Следственного комитета после жалоб жильцов ЖК поручил возбудить уголовное дело

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Глава Следственного комитета после жалоб жильцов ЖК поручил возбудить уголовное дело

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после получения информации о нарушении прав жителей расположенного в пригороде Челябинска микрорайона «Твоя привилегия». Такое указание дано руководителю регионального управления СК Петру Решетникову, сообщают в информационном центре СКР.

О претензиях к застройщику — компании АПРИ «Флай Плэнинг», жители микрорайона «Твоя привилегия» не раз сообщали в социальных сетях. Они указывали, что получили жилье позже установленного договором срока, а сами квартиры оказались фактически непригодными для проживания. По их словам, в домах протекают потолки, не функционируют системы вентиляции, а подвалы затоплены. Также они заявили о полном отсутствии инфраструктуры и возможности проезда к жилым домам. Их жалобы, по словам собственников квартир, застройщик проигнорировал.

В связи обращениями жителей микрорайона «Твоя привилегия» управление СК России ранее начало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Петру Решетникову предоставить доклад об установленных при первоначальных следственных действиях обстоятельствах. По окончании расследования дела глава СКР потребовал доложить о его результатах.

В строительной компании АПРИ «Флай Плэнинг» поясняют, что обращения по поводу недостатков жилья собственники квартир в «Твоей привилегии» передают в службу качества.

«Служба качества обрабатывает все поступающие жалобы. Все заявки получают обратную связь, по ним проводится работа. У нас налажена полная коммуникация с жителями,— отмечает директор по коммуникациям АО АПРИ “Флай Плэнинг” Олег Гришанков.— В рамках проведения процессуальной проверки, указанной в сообщении информационного центра СК России, застройщиком будут предоставлены все необходимые сведения».

АО АПРИ «Флай Плэнинг» было создано в Челябинске в 2012 году. Компания возводит рядом с областным центром микрорайоны «Парковый премиум» и «Твоя привилегия». По данным «СПАРК Интерфакс», 28,3% уставного капитала компании владеет ООО «ОК-Финанс», 17,47% — Тимофей Карабинцев, 16,84% — Александр Букреев, 10,52% — Елена Бугрова. Выручка общества за 2022 год составила 315,7 млн руб., чистая прибыль — 137,4 млн руб.

Первые объекты в микрорайоне «Твоя привилегия» были сданы в 2018 году, сегодня строительство продолжается. Жилой комплекс из 25 кластеров, в которых расположены дома высотой три и семь этажей. В микрорайоне живут более 6 тыс. человек. Сейчас жилой комплекс с аналогичным названием АПРИ «Флай плэнинг» возводит в Екатеринбурге.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на прошлой неделе председатель Следственного комитета РФ заявлял о критической ситуации с аварийным жильем в регионе, которую, по его словам, не стремятся разрешить местные чиновники. В связи с этим господин Бастрыкин поручил создать в региональном управлении СК отдел по расследованию преступлений, связанных с нарушением жилищных прав. Он также отметил неудовлетворительную работу следователей Челябинской области по таким уголовным делам.

«Проблемы граждан не решаются, а вы докладываете, как все хорошо и что все меры приняты. А людям я что должен сказать? Еще более 40 человек из Челябинской области ждут моего приема. Им нужно комфортабельное жилье. Я вам задаю конкретные вопросы, а вы не можете ответить на них, не владеете ситуацией»,— обращался Александр Бастрыкин к руководителю СУ СК по Челябинской области Петру Решетникову.

Сейчас в регионе в связи с нарушениями при расселении аварийного жилья расследуется уголовное дело о халатности. Обвинение по нему предъявлено заместителю главы Челябинска Александру Астахову и бывшему председателю комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации города Сергею Чигинцеву.

Михаил Бычков