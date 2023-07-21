Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Будет донор у Алены Овчаренко!

14 июля на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю 16-летней Алены Овчаренко из Приморского края («Хочется не верить», Инна Кравченко). У девочки рак крови — острый миелобластный лейкоз. Несколько блоков химиотерапии вывели Алену в ремиссию, но без пересадки костного мозга болезнь вернется. В отечественных регистрах потенциальных неродственных доноров для Алены не нашлось, но они есть за границей. К сожалению, государство не оплачивает подбор и активацию донора из-за рубежа и доставку трансплантата. Все это родные девочки должны оплатить сами, у них таких денег нет. Рады сообщить: необходимая сумма (3 681 263 руб.) собрана. Маргарита, тетя Алены, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Алена Овчаренко

Алена Овчаренко

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Алена Овчаренко

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 14 июля 14 197 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Владимир», «Алтай», «Коми Гор», а также 138 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 17 детям на 30 933 564 руб.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...