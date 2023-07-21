Будет донор у Алены Овчаренко!

14 июля на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю 16-летней Алены Овчаренко из Приморского края («Хочется не верить», Инна Кравченко). У девочки рак крови — острый миелобластный лейкоз. Несколько блоков химиотерапии вывели Алену в ремиссию, но без пересадки костного мозга болезнь вернется. В отечественных регистрах потенциальных неродственных доноров для Алены не нашлось, но они есть за границей. К сожалению, государство не оплачивает подбор и активацию донора из-за рубежа и доставку трансплантата. Все это родные девочки должны оплатить сами, у них таких денег нет. Рады сообщить: необходимая сумма (3 681 263 руб.) собрана. Маргарита, тетя Алены, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алена Овчаренко

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Алена Овчаренко

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 14 июля 14 197 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Владимир», «Алтай», «Коми Гор», а также 138 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 17 детям на 30 933 564 руб.