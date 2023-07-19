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Коммерсантъ FM
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Госдума одобрила закон об усилении мер по защите гостайны

Депутаты Госдумы на пленарном заседании сегодня, 19 июля, в третьем чтении приняли поправки, которые уточняют порядок доступа лиц к гостайне и основания для отказа в нем. Вскоре документ поступит на одобрение в Совет федерации.

Согласно поправкам, председатели Госдумы и Совфеда смогут решать, могут ли депутаты и сенаторы выехать за рубеж, если те осведомлены о сведениях особой важности или совершенно секретных данных.

Такие решения в регионах смогут принимать губернаторы в отношении глав муниципалитетов, а председатели региональных парламентов — в отношении депутатов законодательных собраний.

Разрешение на выезд за рубеж судей федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов, осведомленных о секретных сведениях, будет приниматься в рамках положений Верховного суда по согласованию с президиумом Совета судей РФ.

Основанием для отказа в допуске к гостайне станет постоянное проживание должностного лица или его родственников за границей или начале у него иностранного гражданства.

Законопроект был внесен в Госдуму 13 марта 2023 года. В пояснительной записке необходимость новых ограничений объяснялась напряженной ситуацией в связи с началом военной операции на Украине.

Подробнее о принятии закона — в публикации «Ъ» «Тайна сия велика есть».

Полина Мотызлевская

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