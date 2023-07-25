Провести время

Классика в парке

В начале июля в парке искусств «Музеон» прошел фестиваль «Автокультура». Среди зелени и скульптур атмосферно были расставлены уникальные автомобили, а также мотоциклы и мотороллеры. Среди звезд выставки — Ferrari Testarossa и Lamborghini Diablo, классический Mini и редчайшая Honda NSX, крохотный Autozam AZ-1 и ослепительный Mercedes-Benz W111. Настоящей жемчужиной стала экспозиция Андрея Паньковского, участника ретрогонок на выносливость Mille Miglia. Всего на фестивале было представлено более 170 редких транспортных средств.

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По традиции коллекционеры редких автомобилей, авторитетные эксперты, представители школ автомобильного дизайна, а также известные журналисты и блогеры стали спикерами лектория, сессии которого длились на протяжении всех трех дней «Автокультуры». Лейтмотивом этого года стала тема «Автомобиль как искусство».

На фестивале происходил уникальный обмен опытом. Любой желающий мог поучаствовать в мастер-классе Детского центра автомобильного дизайна при Политехническом музее, целью которого было создание полноразмерного макета «главного концепта 1970-х» — Lancia Stratos Zero. Команда Школы автомобильного дизайна из Санкт-Петербурга провела конкурс рисунка, который сопровождался мастер-классами и лекциями о дизайне. Кроме того, по экспозиции проводили свои авторские экскурсии журналисты Антон Ширяев, Сергей Знаемский и Михаил Конончук.

Следующая большая выставка «Автокультура» пройдет в начале августа в рамках фестиваля «Garage Fest Игора Драйв» в Санкт-Петербурге.

За облаками

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Эксклюзивный дистрибьютор марки Skywell в России объявил о старте продаж кроссовера HT-i, оснащенного подключаемым гибридным приводом, разработанным китайской компанией BYD. Эта система совмещает преимущества электромобиля с удобством пользования машиной с двигателем внутреннего сгорания. Максимальный запас хода HT-i на электротяге составляет 81 км в комплектациях Comfort и Premium и 145 км для комплектации Luxury. Пробег автомобиля при полностью заправленном баке и заряженной батарее достигает 1267 км. Стоимость Skywell HT-i начинается с 3 990 000 рублей. Гарантия производителя на автомобиль составляет 5 лет или 150 000 км, но на батарею действует расширенная гарантия — 8 лет или 200 000 км пробега.

Просто и ясно

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В середине июня китайский бренд Livan объявил о старте продаж городского кроссовера X3Pro. На российском рынке модель предлагается только с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра мощностью 103 л.с. и бесступенчатым вариатором. Отдельно отмечается, что мотор рассчитан на применение бензина АИ-92. В списке систем безопасности — антиблокировочная система с электронным распределением тормозных усилий, система электронной стабилизации и электронная система экстренного торможения. У автомобиля также есть встроенный видеорегистратор. Новинка доступна в единственной комплектации Luxury по максимальной рекомендованной цене в 1 879 900 рублей. Гарантия на автомобиль составляет 5 лет или 150 000 км пробега.

Больше музыки

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Бренд Exeed и Московская государственная консерватория объявили о старте приема заявок на новый Всероссийский музыкальный конкурс «Звезды Exeed». Его участниками могут стать молодые профессионалы — студенты высших музыкальных учебных заведений со всей России. До 31 августа пройдет отборочный тур по видеозаписям, по итогам которого будут отобраны 15 финалистов. Их очное прослушивание состоится 27 октября в Малом зале Консерватории в Москве. Победителей определят в каждой из пяти номинаций: фортепиано, скрипка, виолончель, медные духовые инструменты и сольное пение. Каждый лауреат получит памятную статуэтку и денежный приз в размере 300 000 рублей. Председателем жюри стал народный артист России и амбассадор бренда Exeed скрипач Вадим Репин. В жюри вошли музыканты с мировыми именами, профессора и преподаватели Московской консерватории. Будет также выбран обладатель приза зрительских симпатий путем народного голосования.

По рукам

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На промышленной выставке «Иннопром 2023» в Екатеринбурге компании «Дунфэн Мотор Рус» и «Моторинвест» объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого «Моторинвест» получит права на дистрибуцию и продвижение легковых моделей бренда Dongfeng на российском рынке, включая будущие новинки. Таким образом российская компания берет на себя обязательства по распространению, реализации, предоставлению услуг послепродажного, технического и гарантийного обслуживания, а также поставке комплектующих и аксессуаров Dongfeng на территорию РФ через авторизованные центры. Дилерская сеть китайского бренда до конца 2023 года увеличится на 60 новых точек по всей России.

Да здравствует король

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В концертном зале «Барвиха Luxury Village» в конце июня состоялась грандиозная презентация седана D-класса Chery Arrizo 8. Торжественное открытие вечера началось с выезда новинки на сцену, после чего шоумен и музыкант Тимур Родригез исполнил свою знаменитую и мотивирующую песню «Heroes», посвятив ее гостям вечера. Chery Arrizo 8 уже доступен у официальных дилеров в трех комплектациях. Рекомендованные цены стартуют с 3 399 900 рублей. «Мы рады отпраздновать сегодня запуск нового Arrizo 8 вместе с нашими клиентами, партнерами, журналистами и блогерами. Arrizo 8 — это новый король бизнес-седанов на дорогах России, и он призван совершить технологическую революцию на российском автомобильном рынке», — прокомментировал председатель совета директоров «Чери Автомобили Рус» г-н Сан.

Путешествие начинается

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В самом центре Москвы в пространстве Vetoshny Hall прошла официальная презентация китайского бренда Jetour. На ней представили первые модели для российского рынка — кроссоверы Dashing и X90Plus. Там же состоялась премьера концепции Travel+, которой бренд придерживается с момента своего создания в 2018 году. «В рамках этой концепции мы предлагаем клиентам не только продукты и сервисы, а образ жизни», — сказал Кэ Чуаньдэн, заместитель генерального директора компании «Джетур Авто». Были объявлены цены на новинки: стоимость Jetour Dashing начинается от 2 339 900 рублей, Jetour X90Plus — от 3 249 900 рублей. Уже осенью в России будет представлен кроссовер Jetour X70Plus. В начале 2024 года состоится дебют внедорожника T-2. Дилерская сеть Jetour уже включает 74 центра, до конца года ее планируют увеличить до 100 центров. Также компания откроет пять круглосуточных складов запасных частей в разных городах, а для повышения квалификации специалистов будет работать учебный сертификационный центр в Москве.

Анна Килимник