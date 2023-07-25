Сходить в кино

«Круче некуда»

Фильмы с Джеки Чаном — это вереница умопомрачительных трюков. «Круче некуда» построен по похожей схеме, с той лишь разницей, что многие из этих трюков — автомобильные. Заслуга в этом режиссерская — Скотт Во любит гонки, и среди его работ — «Need for Speed: Жажда скорости».

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Примечательно, что Китай, как и западный мир, активно переходит на «зеленую» энергию. Электромобили, гибриды, машины на водороде — в центре повестки любого китайского автопроизводителя. Но сюжет фильма идет вразрез с этой тенденцией. Действие разворачивается в недалеком будущем, в котором идут нефтяные войны. Они буквально уничтожили Ближний Восток. На принадлежащий Китаю нефтезавод нападает шайка международных террористов. Разница между хорошими китайцами и плохими бандитами в том, что первые нефть покупают, а вторые хотят ее своровать. Но местным жителям, по сути, все равно — они живут в нищете, и главная их проблема — это острая нехватка воды. Навести порядок выпадает ветерану китайской армии в исполнении Джеки Чана и бывшему американскому морскому пехотинцу в исполнении известного рестлера и героя многочисленных мемов Джона Сина.

Что касается автомобильных погонь, их тут много. Взятие на абордаж автобусов во время пыльной бури, погоня за багги на классическом Land Rover Defender с неожиданным финалом, заезд на чем-то огромном и брутальном, внешне напоминающем бетономешалку, но по факту являющимся грузовиком с реактивным двигателем, а также немыслимые пируэты бензовозов в воздухе. А в конце зрителей ждет сюрприз — не только не вошедшие в фильм дубли драк, но и оммаж советскому мультику «Клад», в котором Тигренок и его друзья в поисках клада обнаружили главное богатство пустыни — воду. Хотя вряд ли авторы «Круче некуда» являются ценителями советской анимации. В кино с 13 июля.

«Малышка на драйве»

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Оригинальное название этого фильма переводится как «Спецдоставка». Именно в такой работает главная героиня — девушка-курьер, которая способна доставить то, что не могут привезти обычные курьерские службы. Водит она — как все киношные уличные гонщики или просто опасные водители вместе взятые. Уже один трюк по закрытию водительской двери одной левой изнутри чего стоит. Но у доставки случается сбой, а у героини начинаются серьезные проблемы: в качестве «груза» ей достается маленький мальчик с большими деньгами. Быструю, опасную и невероятную героиню играет Пак Со Дам, получившая международную известность за роль в оскароносном корейском фильме «Паразиты». «Малышка на драйве» в кино с 20 июля.

«Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы»

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Выходящий в прокат «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы», снятый по мотивам популярнейшего детского анимационного сериала, вряд ли бы заинтересовал нас, если бы не одно «но», а именно — активный интерес к ленте бренда Volkswagen. Фильм будет показан более чем на ста рынках по всему миру, а сериал уже стал настоящим феноменом детской поп-культуры, чего только стоят более 33 миллиардов просмотров его серий на YouTube и первое место в телевизионных рейтингах во многих странах. Так что интегрировать электрические транспортные средства в такой успешный мультимедиапродукт — значит, получить лет через десять армию лояльных молодых клиентов. Итак, у Супер-Кота, он же Адриан, будет ID.4, в то время как у Леди Баг, она же Маринетт, — электрический концепт Beetle. Габриэль Агрест, он же Бражник, он же отец Адриана, будет передвигаться на люксовом ID. Vizzion, а Том Дюпэн, владелец семейной пекарни, он же папа Маринетт, — на Volkswagen ID. Buzz. В кино с 17 августа.

«Заложники»

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«Здравствуй, Тернер. Слушай меня внимательно. Под твоим сиденьем бомба». Когда слышишь такое, сев за руль собственной машины, утро перестает быть томным. «Сдвинешься с места, и бомба взорвется». А на заднем сиденье у тебя двое собственных детей, которых ты всего-то хотел отвезти в школу. «Делай все, что я скажу и когда скажу». В чем дело? В деньгах, конечно, 208 миллионов евро. И то, что бомба взорвется — не шутка. Автомобили и правда начинают взрываться. «Заложники» (в оригинале «Retribution» — «Возмездие») — очередное кино, в котором герой весь фильм вынужден провести за рулем, но, несмотря на его сидячий образ игры, сюжет развивается весьма бурно. В кино с 24 августа.

Анна Килимник