Время охоты

Как правило, если какая-то автомобильная компания берет под свой патронат некий автомобильный конкурс, то лишь для того, чтобы главными призами одарить себя любимую и поднять тем самым весомость собственного бренда. Но BMW, видать, не из таких. Победителем последнего Concorso d’Eleganza Villa d’Este стал Duesenberg — американский кабриолет почти столетней давности. Баварская же марка показала построенный в единственном экземпляре концепт-кар, который, правда, тоже отсылает нас к тридцатым годам прошлого века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: BMW Фото: BMW Современный вариант «шутинг-брейка», по версии газеты The New York Times, можно описать как «изящный двухдверный универсал со щегольством спорткара, в духе европейской аристократии с ее ружейной охотой и подружейными псами» Фото: BMW Специально для BMW Concept Touring Coupe разработали уникальное лакокрасочное покрытие Lario с вкраплениями синего стекла, придающего основному серо-коричневому оттенку неповторимую глубину. Эффект глянца дополняют серебристо-бронзовые акценты, в частности радиаторная решетка с вертикальными ребрами Фото: BMW Название shooting brake появилось еще во времена конных экипажей XIX века и обозначало специально оборудованные крытые повозки для охоты. В салоне этого BMW всего два пассажирских места. Остальное — для багажа. Ну, или для стрельбы из положения лежа Фото: BMW Всего же на счету гоночных версий BMW 328-й серии числится 141 победа в 172 состязаниях, в которых они принимали участие до начала Второй мировой войны, что являлось впечатляющим результатом Фото: BMW Новинку построили на базе родстера Z4, современного спортивного автомобиля марки. BMW Concept Touring Coupe оснащен фирменным шестицилиндровым рядным двигателем, другие технические характеристики не указаны Фото: BMW Следующая фотография 1 / 7 Фото: BMW Фото: BMW Современный вариант «шутинг-брейка», по версии газеты The New York Times, можно описать как «изящный двухдверный универсал со щегольством спорткара, в духе европейской аристократии с ее ружейной охотой и подружейными псами» Фото: BMW Специально для BMW Concept Touring Coupe разработали уникальное лакокрасочное покрытие Lario с вкраплениями синего стекла, придающего основному серо-коричневому оттенку неповторимую глубину. Эффект глянца дополняют серебристо-бронзовые акценты, в частности радиаторная решетка с вертикальными ребрами Фото: BMW Название shooting brake появилось еще во времена конных экипажей XIX века и обозначало специально оборудованные крытые повозки для охоты. В салоне этого BMW всего два пассажирских места. Остальное — для багажа. Ну, или для стрельбы из положения лежа Фото: BMW Всего же на счету гоночных версий BMW 328-й серии числится 141 победа в 172 состязаниях, в которых они принимали участие до начала Второй мировой войны, что являлось впечатляющим результатом Фото: BMW Новинку построили на базе родстера Z4, современного спортивного автомобиля марки. BMW Concept Touring Coupe оснащен фирменным шестицилиндровым рядным двигателем, другие технические характеристики не указаны Фото: BMW

Концепт носит имя Touring Coupe. Пропорции кузова автомобиля, ну и, конечно же, его название призваны напомнить о легендарном BMW 328 Touring Coupe — автомобиле, который выиграл гонку на выносливость Mille Miglia в 1940 году, часть маршрута которой проходила не так далеко от озера Комо. Конструкция автомобиля, впервые представленного в 1936 году, была революционной для своего времени. Впервые в автомобилестроении в качестве каркаса была применена сверхлегкая трубчатая рама из алюминия, а в двигателе — полусферические камеры сгорания. Дизайн, разработанный Петром Шимановским. Вот этому автомобилю и решила послать привет команда нынешнего главного художника марки Адриана ван Хойдонка. Впрочем, не только ему. Характерная для автомобилей класса shooting brake задняя часть кузова — это еще и отсыл к модели BMW 2002 Turbo, родом из семидесятых. Именно тогда автомобильная компания из Мюнхена показала всему миру, что получать удовольствие от вождения можно не только на автомобиле, который не способен принять на свой борт багаж, необходимый в путешествии.

О серийном исполнении концепта речь не ведется. Этот выстрел так и останется одиночным.

Александр Папешин