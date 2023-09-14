Сколько лет, сколько ЗИМ

Любопытный факт — Ульяновский автомобильный завод выпускал не только внедорожники марки УАЗ, но еще и игрушечные автомобили. Известно, что подобная продукция была в номенклатуре многих заводов, поскольку надо было и отходы производства куда-то девать, и деньги зарабатывать. Но именно автомобильные игрушки получались у них самыми интересные и необычными. Знали, что делали.
Фото: Дмитрий Гронский
Маленький ЗИМ не просто игрушка, а настоящий конструктор, продававшийся в разобранном виде. Почему выбор Ульяновского автозавода остановился на ЗИМе, неизвестно, скорее всего, ЗИМ в пятидесятые годы считался самой совершенной моделью: несущий кузов, гидромуфта в трансмиссии, гипоидная задняя передача.
В инструкции к автоконструктору было написано, что он рассчитан на школьников в возрасте от 13 до 16 лет и кружки юных техников. Основное предназначение конструктора — наглядное пособие при первоначальном знакомстве с устройством автомобиля, а также приобретение трудовых навыков путем сборки и разборки машины.
Конструкция многих узлов была сделана упрощенной, например передней подвески — рессоры вместо пружин с рычагами, но в общих чертах позволяла понять принципы действия тех или иных узлов, той же рулевой трапеции или карданного вала. Гидромуфтой и гипоидной передачей школьников решили не мучить. В движение собранный ЗИМ приводился пружинным заводным механизмом, который, кстати, тоже надо было собрать самому — «мотор» в коробке лежал в разобранном виде.
Конечно, это была мечта для мальчишек. Автоконструктор даже стал героем кинофильма «Первое свидание», где дети из неблагополучной семьи получают его в подарок, но их отец-алкоголик, у которого, как говорится, «трубы горят», решает продать ЗИМ прохожим на улице за 50 рублей, чтобы добыть денег на водку. Кстати, хватило был на литр. Горе-продавца, конечно же, задерживают стражи правопорядка, а в фильме даже есть сцена со следственным экспериментом, когда милиционеры заводят игрушку и пускают ее по полу. Детей тоже обрадовали — историю об этом узнала и рассказала по радио искавшая «острые темы» студентка журфака МГУ, после чего неравнодушные граждане надарили им сразу несколько таких автоконструкторов. Советские фильмы про детей всегда были со счастливым концом.