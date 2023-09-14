Сколько лет, сколько ЗИМ

Любопытный факт — Ульяновский автомобильный завод выпускал не только внедорожники марки УАЗ, но еще и игрушечные автомобили. Известно, что подобная продукция была в номенклатуре многих заводов, поскольку надо было и отходы производства куда-то девать, и деньги зарабатывать. Но именно автомобильные игрушки получались у них самыми интересные и необычными. Знали, что делали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Гронский Фото: Дмитрий Гронский

Маленький ЗИМ не просто игрушка, а настоящий конструктор, продававшийся в разобранном виде. Почему выбор Ульяновского автозавода остановился на ЗИМе, неизвестно, скорее всего, ЗИМ в пятидесятые годы считался самой совершенной моделью: несущий кузов, гидромуфта в трансмиссии, гипоидная задняя передача.

ЗИМ означает Завод имени Молотова. Так раньше именовался Горьковский автомобильный завод, но такая марка применялась лишь к одному автомобилю, все остальные модели получали для обозначения аббревиатуру ГАЗ



В инструкции к автоконструктору было написано, что он рассчитан на школьников в возрасте от 13 до 16 лет и кружки юных техников. Основное предназначение конструктора — наглядное пособие при первоначальном знакомстве с устройством автомобиля, а также приобретение трудовых навыков путем сборки и разборки машины.

Конструкция многих узлов была сделана упрощенной, например передней подвески — рессоры вместо пружин с рычагами, но в общих чертах позволяла понять принципы действия тех или иных узлов, той же рулевой трапеции или карданного вала. Гидромуфтой и гипоидной передачей школьников решили не мучить. В движение собранный ЗИМ приводился пружинным заводным механизмом, который, кстати, тоже надо было собрать самому — «мотор» в коробке лежал в разобранном виде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дверь открывалась только одна — шоферская, чтобы можно было управлять игрушечным ЗИМом, вращая пальцем руль. Капот и багажник тоже не открывались. Кстати, на «настоящем» ЗИМе капот открывался необычно — набок, причем в обе стороны Фото: Дмитрий Гронский Автоконструктор отличается небольшими размерами — 36 см в длину, что довольно мало для игрушки с большим количеством деталей. Длина «настоящего» ЗИМа составляет 5530 мм, что при делении дает примерный масштаб 1:15 Фото: Дмитрий Гронский «Взрослый» ЗИМ выпускался с 1950 по 1959 год, причем в 1957 году автомобиль поменял свое название на ГАЗ-12, что было вызвано разоблачением антипартийной группы, в которую входил и Молотов, чье имя носил Горьковский автомобильный завод Фото: Дмитрий Гронский Игрушечные ЗИМы получали один и тот же номерной знак АК-10-01. Серия номеров АК выдавалась в Баку — столице Азербайджанской ССР. Наверное, там автоконструкторы пользовались наибольшим спросом Фото: Дмитрий Гронский Передняя подвеска автоконструктора выполнена на продольных рессорах, что не соответствует настоящему ЗИМу, где применялась пружинная с рычагами. Вместо гипоидного редуктора заднего моста — обычный Фото: Дмитрий Гронский Фото: Дмитрий Гронский Следующая фотография 1 / 6 Дверь открывалась только одна — шоферская, чтобы можно было управлять игрушечным ЗИМом, вращая пальцем руль. Капот и багажник тоже не открывались. Кстати, на «настоящем» ЗИМе капот открывался необычно — набок, причем в обе стороны Фото: Дмитрий Гронский Автоконструктор отличается небольшими размерами — 36 см в длину, что довольно мало для игрушки с большим количеством деталей. Длина «настоящего» ЗИМа составляет 5530 мм, что при делении дает примерный масштаб 1:15 Фото: Дмитрий Гронский «Взрослый» ЗИМ выпускался с 1950 по 1959 год, причем в 1957 году автомобиль поменял свое название на ГАЗ-12, что было вызвано разоблачением антипартийной группы, в которую входил и Молотов, чье имя носил Горьковский автомобильный завод Фото: Дмитрий Гронский Игрушечные ЗИМы получали один и тот же номерной знак АК-10-01. Серия номеров АК выдавалась в Баку — столице Азербайджанской ССР. Наверное, там автоконструкторы пользовались наибольшим спросом Фото: Дмитрий Гронский Передняя подвеска автоконструктора выполнена на продольных рессорах, что не соответствует настоящему ЗИМу, где применялась пружинная с рычагами. Вместо гипоидного редуктора заднего моста — обычный Фото: Дмитрий Гронский Фото: Дмитрий Гронский

Конечно, это была мечта для мальчишек. Автоконструктор даже стал героем кинофильма «Первое свидание», где дети из неблагополучной семьи получают его в подарок, но их отец-алкоголик, у которого, как говорится, «трубы горят», решает продать ЗИМ прохожим на улице за 50 рублей, чтобы добыть денег на водку. Кстати, хватило был на литр. Горе-продавца, конечно же, задерживают стражи правопорядка, а в фильме даже есть сцена со следственным экспериментом, когда милиционеры заводят игрушку и пускают ее по полу. Детей тоже обрадовали — историю об этом узнала и рассказала по радио искавшая «острые темы» студентка журфака МГУ, после чего неравнодушные граждане надарили им сразу несколько таких автоконструкторов. Советские фильмы про детей всегда были со счастливым концом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Автоконструктор продавался в большой картонной коробке, на крышке которой была наклеена картинка с автомобилем ЗИМ. Все детали раскладывались по своим местам в соответствии с номерами в упаковочном листе. Также прилагалась и инструкция, следуя которой можно было собрать игрушку. Присутствовали и подписи ответственных лиц — упаковщика и контролера отдела технического контроля, а также точная дата выпуска игрушки Фото: Дмитрий Гронский Фото: Дмитрий Гронский Следующая фотография 1 / 2 Автоконструктор продавался в большой картонной коробке, на крышке которой была наклеена картинка с автомобилем ЗИМ. Все детали раскладывались по своим местам в соответствии с номерами в упаковочном листе. Также прилагалась и инструкция, следуя которой можно было собрать игрушку. Присутствовали и подписи ответственных лиц — упаковщика и контролера отдела технического контроля, а также точная дата выпуска игрушки Фото: Дмитрий Гронский Фото: Дмитрий Гронский

Денис Токмаков