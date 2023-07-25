Болотное дело

Болота можно без преувеличения назвать одним из символов российской государственности. Именно в болотные топи завел народный герой Иван Сусанин врагов-поляков, спасая жизнь первого царя последней династии. В Москве, на Болотной площади в течение нескольких веков показательно казнили государственных преступников. Наконец, сама столица империи была построена не где-нибудь, а именно на болотах.

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К слову, сегодня не об этом строительстве, а о наличии болот как таковых в Северной столице напоминают не только каналы, вырытые с целью осушения почвы, но и немалое количество туристических объектов в окрестностях, организованных именно на болотах. Экотропа через Сестрорецкое болото, лесопарк в окрестностях Щучьего озера рядом с Комарово, Раковые болота — и это далеко не все. Оборудованные стоянки для автомобилей, дощатые дорожки, проложенные через трясину, смотровые вышки, информационные щиты. Ну, а есть ли что-то подобное в окрестностях Москвы? Так близко точно нет. Но, если отъехать, кое-что найти все же можно.

Джинба интай

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На Suzuki Jimny не просто можно, но даже хочется постоянно сворачивать с асфальта, чтобы поближе подобраться к чему-то интересному. Радует, что при этом полноценный рамный внедорожник потребляет ничтожное количество топлива Фото: Дмитрий Гронский Фото: Дмитрий Гронский Следующая фотография 1 / 2 На Suzuki Jimny не просто можно, но даже хочется постоянно сворачивать с асфальта, чтобы поближе подобраться к чему-то интересному. Радует, что при этом полноценный рамный внедорожник потребляет ничтожное количество топлива Фото: Дмитрий Гронский Фото: Дмитрий Гронский

Один мой калининградский знакомый очень давно купил себе подержанный фургон, до того служивший в каких-то дорожных службах Германии и потому имевший характерный оранжевый цвет кузова. Сотрудник дорожной автоинспекции, ставивший машину на учет, видимо, был «с фантазией», поэтому в графе «цвет» техпаспорта написал «морковный». Его коллега, остановивший однажды машину для проверки документов, сильно этим возмущался: «Какой еще морковный, автомобиль красный, разве нельзя было так и написать?» Мой знакомый не растерялся: «Ты в детском саду морковку когда собирался рисовать, какого цвета карандаш брал?» — «Красного». — «Ну, вот видишь…»

Фото: Дмитрий Гронский

Эту историю я вспомнил, когда пытался подобрать определение цвету Suzuki Jimny, доставшемуся на этот раз. Слово «милитари» почему-то употреблять не хотелось, поэтому назовем его «болотным», что, собственно, и оправдывает цель нашего небольшого путешествия. Именно «небольшого», потому что этот автомобиль способен на гораздо большее. Серьезность его намерений подтверждают и простые штампованные колеса. И ручка механической коробки — держась за нее, испытываешь настоящий «джинба интай», единство всадника и его коня, которое, правда, взяла на вооружение другая японская автомобильная фирма.

Проходимость — фантастическая! И благодаря рамной конструкции, а также короткой базе с небольшими свесами кузова. И благодаря легендарному полному приводу с блокировками. И конечно же, из-за габаритов — на Suzuki Jimny едешь по бездорожью, словно ногами идешь: все видишь, все чувствуешь. Кто-то скажет, что скромные габариты этого внедорожника имеют и обратную сторону: не слишком много пожитков с собой можно взять, когда у тебя багажник — это по сути узкая щель между спинками задних сидений и третьей дверью. Но когда едешь вдвоем, то места при откинутых тех самых спинках хватает вполне. А кому не хватает, тот может обзавестись багажником на крышу. Перечислять достоинства этого автомобиля, который я, без преувеличений, считаю одним из лучших не только в своем классе, но вообще из всех, что сегодня выпускаются, мы тут не будем. «Все всё понимают», как говорит один уважаемый телеперсонаж. Поэтому предлагаю сразу нырнуть в болото.

Крестьянская демонология

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Талдомский музей был организован в 1918 году, и первыми его экспонатами стали образцы мха, которые принесли с болот ученики местного училища. Сегодня музей квартирует в особняке купца Волкова. Здание почти такого же болотного цвета, как кузов Suzuki Jimny Фото: Дмитрий Гронский Фото: Дмитрий Гронский Следующая фотография 1 / 2 Талдомский музей был организован в 1918 году, и первыми его экспонатами стали образцы мха, которые принесли с болот ученики местного училища. Сегодня музей квартирует в особняке купца Волкова. Здание почти такого же болотного цвета, как кузов Suzuki Jimny Фото: Дмитрий Гронский Фото: Дмитрий Гронский

Отсчет своего маршрута мы начали в городе Кимры — наглядном примере того, что «не место красит человека, а человек место». При царе тут было село. Но зато какое! Центр обувной промышленности всей России, мощеные улицы, крепкие и красивые дома, Покровский собор — один из самых больших сельских храмов в России… После 1917 года все стало наоборот. Село получило статус города, зато храм в тридцатые взорвали. Из его обломков построили драмтеатр. Сквер возле которого — одно из немногих более-менее ухоженных мест в сегодняшнем городе. Вечером тут тусуется молодежь, пьет пиво, закусывает семечками, из-за тонированных стекол «Жигулей» бухают басы всевозможных песен «про пацанов». А вокруг — разруха. От величественных некогда торговых и общественных дореволюционных построек стоят одни стены. Грустно и неуютно. Поэтому утром — скорее в Талдом.

В городе отличный музей в красивейшем купеческом доме, где приветливые женщины, несмотря на то, что вы не заказывали экскурсию, расскажут вам и про башмачный промысел — в соседних Кимрах работали в основном сапожники, а сапожник и башмачник — это все равно как плотник и столяр: у последнего работа тоньше. И про старообрядцев. И про писателей, родившихся или живших в этих болотных краях. Дом-музей одного из них находится на окраине Талдома, в деревне Дубровки.

По виду и не скажешь, что это крестьянское жилище, скорее поместье из красного кирпича. Лишняя иллюстрация того, что люди у нас умели не только пьянствовать, но и работать. Правда, в известные времена усердных работников и рачительных хозяев обозвали «кулаками-мироедами» и с этого света сжили. Был расстрелян в 1937 году и писатель Сергей Клычков, чьим родителям принадлежал этот и поныне крепкий дом. Сегодня книжки читать не принято, но если вы хотите узнать, как можно смотреть на окружающий нас мир как на сказку, а прозу писать как стихи, то найдите роман «Чертухинский балакирь» и прочтите там всего одну главку — «Цыганское солнышко».

Рядом с домом и сейчас полно этой крестьянской демонологии. Пруд зарос ряской и завален деревьями, которые погрызли бобры, словно командуют тут русалки, а не администрация государственного культурного учреждения, которым является дом-музей. К дереву пришпилена бумажка, чтобы экскурсанты не сходили с тропинки и смотрели под ноги на предмет ядовитых змей. Я сначала подумал, что это такая хитрость. В Калифорнии, в одном из бывших поселков золотоискателей, который ныне превратился в ghost town и музеефицирован, я тоже видел табличку, предупреждающую о гремучих змеях. Служители их повесили для того, чтобы туристы ходили только по дорожкам и стаканчики из-под coffee to go не пришлось собирать за ними по всей округе. Но тут мне подтвердили. Гады болотные возле Дома-музея С.А. Клычкова действительно есть. Выползают и греются на солнышке. Обычном. Не цыганском.

Стань бобром

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Гронский Фото: Дмитрий Гронский

Дальше была идея посетить Музей болот «Журавлиная родина» при биостанции, но его как такового не существует. Научные работники очень удивились, что к ним кто-то пожаловал, и сказали, что все общение с публикой тут регламентировано «предварительной записью». Но спасибо, что не прогнали, а рекомендовали прогуляться по «экотропе», проложенной через болота. Таковая действительно нашлась после нескольких километров поездки по хорошо укатанной грунтовой дороге. Местность вся изрыта каналами, оставшимися от торфоразработок. И в одном месте проложен закольцованный дощатый настил. Самый заметный информационный указатель здесь — не про удивительные образцы флоры и фауны, а про опасность клещей. И, в отличие от журавлей или сов, этих гадких паукообразных можно было разглядеть тут чуть ли не на каждой ветке или травинке вдоль тропы. В одном месте старательными руками возведена увеличенная в масштабе бобровая хатка, в которую посетитель мог залезть и почувствовать себя бобром. Хорошо, что березовое полено перегрызть пополам не предлагают.

Фото: Дмитрий Гронский

Хотя, если задуматься, болота подсказывают целую россыпь идей, которыми можно увлечь туриста и которые даже могут стать основой серьезного бизнеса. Настойки на болотных травах и ягодах. Лекарственные сборы. Пакетики с торфом для разведения комнатных растений — легенду, почему местный торф лучший в мире, легко придумать. Какие-то болотные ингредиенты для домашнего вискокурения. Резиновые сапоги наконец — попробуйте в условиях санкций купить настоящие crocs!

Печка на бережке

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Паспортная глубина преодолеваемого брода у Suzuki Jimny — в районе полуметра. Но в сети полно фотографий и видео, где машина погружается в воду буквально по фары, но остается при этом на ходу

Фото: Дмитрий Гронский Паспортная глубина преодолеваемого брода у Suzuki Jimny — в районе полуметра. Но в сети полно фотографий и видео, где машина погружается в воду буквально по фары, но остается при этом на ходу

Фото: Дмитрий Гронский

Но оказалось, что есть место, где болотная тема реализована просто блестяще. И находится оно гораздо ближе к Москве, чем «Журавлиная родина», и вы наверняка что-то о нем уже слышали. «Арт-усадьба Веретьево» — это бывший пионерский лагерь, превращенный в довольно дорогой отель, в котором не обязательно останавливаться, можно просто погулять по территории, взяв с собой стакан кофе из уютного и очень вкусного ресторана. Чтобы обнаружить усадебный дом, стилизованный под русскую помещичью классику, но с колоннами из еловых стволов с остатками сучьев. Гипсовые скульптуры пионеров, изначально вылепленные полуразложившимися, будто стоят они здесь с брежневских времен. Стремные качели, на которых можно долетать чуть ли не до середины речки Дубна. Живых кроликов, неспешно прыгающих под деревьями.

Фото: Дмитрий Гронский

Но главное чудо — это, конечно же, деревянная тропа, проложенная в заболоченной долине, по которой протекает ручей. Проектировал ее известный архитектор Александр Бродский, что заметно: «Само бы так не получилось». Скамейки и табуретки в правильных местах. Сарайчики-читальни с Оруэллом на полках. В окнах — желтые стекла, так что даже в пасмурную погоду кажется, что светит солнце. А еще домик отшельника — крохотная избушка буквально над ручьем, зато с печкой-буржуйкой, креслом и торшером. Подобные домики мы строили в детстве: накрываешь стол одеялами, чтобы до пола, и сидишь… Ну, и деревянная башня с крутой лестницей, где на верхотуре тоже есть печка и книжки. Не для растопки, для чтения.

Все наоборот

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ряд «экспертов» полагают, что система помощи в спуске с горы на Suzuki Jimny лишняя — достаточно понижающей передачи

Фото: Дмитрий Гронский Ряд «экспертов» полагают, что система помощи в спуске с горы на Suzuki Jimny лишняя — достаточно понижающей передачи

Фото: Дмитрий Гронский

По дороге в Москву «Яндекс.Карты» подсказывали экотропу по заболоченному северному берегу Плещеева озера. Почему бы не заехать?

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Но на самом деле можно было этого не делать. Деревянная тропа проложена до берега, на котором возведена смотровая вышка. Что с нее смотреть, кроме самого озера, непонятно. Птицы здесь в основном вырезаны из металла. Хорошо еще, что денег не берут. Впрочем, это дело наживное. Буквально через несколько сотен метров от экотропы на берегу лежит Синий камень — одна из достопримечательностей Переславля-Залесского. Вся территория вокруг него обнесена забором, вход платный. Вдоль дорожки — деревянные ларьки с пирожками, квасом и дурацкими сувенирами…

Из болота можно сделать хорошее место. Но у кого-то получается и наоборот.

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Болота и другие интересные места для посещения к северу от Москвы

Кимры

Пожалуй, один их немногих, если не единственный повод заехать в этот город — это посмотреть в местном краеведческом музее удивительные работы народного художника Ивана Абаляева. Даже не верится, что под краской, покрывающей эти небольшие скульптуры, не какой-то пластичный материал, а дерево. Родившийся в 1901 году в крестьянской семье скульптор изображал то, что видел. Мужик бьет бабу. Пьяный упал, и его тошнит. А вот за столом вполне себе благополучное сельское семейство. Тонкость работ такая, что на вырезанных из дерева лицах можно без труда прочесть определенную эмоцию.

Талдом

Обязательный к посещению краеведческий музей и Дом-музей С.А Клычкова в деревне Дубровки рядом с городом. Вы узнаете, как на одной территории уживались старообрядцы и русалки. Что такое «лестовка». И зачем башмачники делали ботинки, которые не налезли бы даже грудному младенцу?

«Журавлиная родина»

Экскурсию, которую проводят сотрудники биостанции, нужно согласовывать заранее. Если отправитесь на болота самостоятельно, опасайтесь клещей, которые могут причинить вам неприятности не только по весне.

«Веретьево»

Арт-усадьба с возможностью проживать в жилом фонде, оформленном при участии тех или иных знаменитостей. Вы можете поселиться в «комнате Леонида Парфенова» или в «комнате Андрея Бильжо». Впрочем, селиться в усадьбе необязательно, можно просто погулять. Особенно интересна тропа с арт-объектами, спроектированная архитектором Александром Бродским и проложенная вдоль русла ручья. Кроме того, рекомендуем отведать блюда в местном ресторане, который способен даже искушенных поразить приветливой обстановкой и изысканной кухней.

«В гостях у серой цапли»

Непонятно, какая именно цапля имеется в виду. Вероятно, железная, которая установлена на самом берегу Плещеева озера возле смотровой вышки. Сама тропа короткая, неспешно пройти по ней можно всего за полчаса. Специально ехать сюда не надо. Но если вы поехали в Переславль-Залесский с его многочисленными музеями, Синим камнем и Александровыми горами, то можно завернуть и сюда.

Музей паровозов

Когда-то из этого места ветвилась по окрестным лесам и болотам узкоколейная железная дорога, по которой с торфоразработок вывозили торф. С тех пор сохранились часть полотна и подвижной состав. Место, как сказали бы сейчас, «антуражное» — в этих декорациях не раз снимали фильмы про Великую Отечественную войну.

Дмитрий Гронский