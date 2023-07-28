Очная ставка

На уровне правительства РФ было сделано заявление, что вслед за «Москвичом» есть планы не только по возрождению бренда «Волга», но и марки «Ока». Мы решили вспомнить, что это был за автомобиль и какой могла бы стать его современная инкарнация.

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Не уверен, что стать героем анекдотов — это признак культовости, но наиболее популярными персонажами отечественного фольклора стали самые маленькие советские автомобили — «Запорожец» и «Ока». Последняя так и вовсе почетный рекордсмен по количеству обидных прозвищ, начиная от «кабины от "КамАЗа"» и заканчивая «Капсулой смерти» и «Окурком».

Первые экземпляры модели сошли с конвейера в 1988 году, а самые свежие образцы датируются 2008 годом. После настали относительно «жирные» времена, когда автомобили, чьим главным достоинством были небольшая цена и стоимость владения, перестали быть востребованными. Сегодня, похоже о них придется вспомнить. Еще относительно недавно в сегменте «до миллиона» была дюжина моделей. А сейчас?

Чебурашка и его друзья

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография О родстве между «Окой» и Daihatsu Cuore напоминает не только практически идентичный силуэт, но и характерная заглушка на радиаторной решетке с правой стороны. Из отличий в глаза бросается то, что Cuore — пятидверный хетчбэк, в то время как у «Оки» дверей три В 1973 году был построен второй прототип с индексом ВАЗ-2Э1101. На «Оку» он не слишком похож, зато здорово напоминает Fiat 127 и первое поколение Honda Civic. Может показаться странным, но этот компактный прототип также пересекается с внешним обликом классической «Нивы» Следующая фотография 1 / 2 О родстве между «Окой» и Daihatsu Cuore напоминает не только практически идентичный силуэт, но и характерная заглушка на радиаторной решетке с правой стороны. Из отличий в глаза бросается то, что Cuore — пятидверный хетчбэк, в то время как у «Оки» дверей три В 1973 году был построен второй прототип с индексом ВАЗ-2Э1101. На «Оку» он не слишком похож, зато здорово напоминает Fiat 127 и первое поколение Honda Civic. Может показаться странным, но этот компактный прототип также пересекается с внешним обликом классической «Нивы»

Изначально «Окой» могли стать несколько перспективных проектов от различных предприятий. Так, в начале семидесятых годов на Волжском автозаводе был создан малолитражный прототип ВАЗ-Э1101, за неказистость прозванный «Чебурашкой». Больших надежд на «Чебурашку» не возлагалось изначально: нужно было чем-то занять заводскую молодежь, чтобы не скучала, а заодно опыта набиралась. «Окой» ВАЗ-Э1101 так и не стал, зато, набив собственных шишек, те же молодые специалисты вскоре соорудили другой прототип под названием «Ладога». Он, в свою очередь, стал идейным вдохновителем «Таврии» и тольяттинской «восьмерки».

Другой проект, под названием СМЗ-1101, был разработан в 1982 году. За него отвечала группа молодых инженеров и художников Серпуховского мотоциклетного завода совместно с НАМИ. Как и в случае с «Чебурашкой», результат вышел откровенно сырой. Серпуховчане попросту не располагали достаточной материально-технической базой, так что далекоидущим планам снова не суждено было сбыться. Впрочем, если откровенно, кажется никто ни на что особо и не надеялся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Главное, что «Ока» унаследовала от «Чебурашки» — обилие сомнительных прозвищ Следующая фотография 1 / 2 Главное, что «Ока» унаследовала от «Чебурашки» — обилие сомнительных прозвищ

В конечном счете спецам из НАМИ попался в руки японский «кэйдзидося» Daihatsu Cuore образца 1981 года, который и подарил, с незначительными изменениями, узнаваемый облик «Оке». Хотя, по утверждению дизайнера Юрия Верещагина, точной копией японского собрата она все-таки не являлась. Помимо ряда визуальных изменений в сторону упрощения, техническая начинка у «Оки» также была преимущественно своя, отечественная. В общем, оптимизировали как могли.

Начиная с 1988 года «Ока» выпускалась сразу на нескольких заводах: на АвтоВАЗе, СеАЗе, КамАЗе, а также на Запорожском автозаводе. За все время производства свет увидело около 700 тыс. экземпляров, что довольно скромно по мировым меркам. С другой стороны, было создано немало модификаций, включая экспериментальный электромобиль на никель-кадмиевых батареях. Кроме того, в 2008 году, под самый конец производственного цикла, был налажен выпуск «Оки» с литровым китайским мотором от компании FAW. Есть в этом некий пророческий символизм.

Операция «Преемник»

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Сейчас уже не приходится сомневаться в том, что возрождение «Оки» будет происходить под заграничным флагом одной из «дружественных стран. Подобное мы уже наблюдали с «Москвичом», как известно примерившим на себя личину JAC JS4. Тенденция имеет все шансы повториться, особенно если учитывать тот факт, что новинку обещают представить уже к началу следующего года. Добиться столь скорых результатов можно разве что посредством пресловутого бейдж-инжиниринга. К сожалению, мы не имеем достоверной информации о том, кто станет донором для нашей многострадальной малолитражки. Что, впрочем, не мешает нам строить прогнозы. Досадно лишь то, что давно знакомое имя перестает соответствовать содержанию. Наверное, лучше заранее подготовиться и переименовать «Оку» в «Янцзы», «Хуанхэ» или даже «Ганг».

Wuling Mini EV

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По габаритам Wuling Mini EV немного короче «Оки», зато превосходит ее по ширине и высоте. Кроме того, в Китае выпускаются различные версии данного автомобиля — более крупный вариант под названием Gameboy, а также кабриолет Mini EV Cabrio

По габаритам Wuling Mini EV немного короче «Оки», зато превосходит ее по ширине и высоте. Кроме того, в Китае выпускаются различные версии данного автомобиля — более крупный вариант под названием Gameboy, а также кабриолет Mini EV Cabrio



На китайском рынке в избытке достойных сити-каров, подавляющее большинство из которых электрические. Один из главных бестселлеров в данной категории — Wuling Mini EV. Детище концерна SAIC-GM-Wuling было выпушено в 2020 году и уже успело побить все рекорды продаж. Его главное преимущество — это цена. Wuling Mini EV не переступает психологическую отметку в 10 тыс. долларов, что делает его ключевым претендентом на звание «Оки». За эти деньги здесь есть все что нужно: яркая внешность, функциональный салон с множеством ниш и карманов для хранения всякого барахла, базовый радиоприемник с USB-разъемом, а также кондиционер. Из минусов разве что маленький электромоторчик на 27 л.с. с запасом хода в 100 км. В этом плане у советской «Оки» заметное преимущество, ведь, судя по слухам, бензин она не потребляла, а только нюхала.

Ora R1

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ora R1 по габаритам близка к smart ForFour. При этом, несмотря на игрушечную внешность, ее салон выглядит стильно и современно. Да и набор опций такой, что «Оке» не снилось Следующая фотография 1 / 2 Ora R1 по габаритам близка к smart ForFour. При этом, несмотря на игрушечную внешность, ее салон выглядит стильно и современно. Да и набор опций такой, что «Оке» не снилось

Например, забавный городской клоп Ora R1 от компании Great Wall, при сопоставимых с Mini EV габаритах и оснащении, имеет пятидверную компоновку и более мощный электромотор на 48 л.с. При этом запас хода — в районе 320 км. Плюсом также можно считать стоимость в 8,5 тыс. долларов, с той лишь оговоркой, что в цену включены субсидии от государства, понятно — не нашего.

Wuling Bingo

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Wuling Bingo должен позволить компании удержаться на плаву в условиях жесточайшей конкуренции в сегменте компактных автомобилей на китайском рынке

Wuling Bingo должен позволить компании удержаться на плаву в условиях жесточайшей конкуренции в сегменте компактных автомобилей на китайском рынке



Так или иначе, у Wuling есть еще козыри в рукаве. В начале нынешнего года на азиатском рынке была представлена модель Wuling Bingo, которая отличается не только увеличенными габаритами и более богатым оснащением, но и увеличенным запасом хода. Моторчик мощностью 41 л.с. позволяет преодолевать от 200 до 300 км в зависимости от типа батареи. При этом стоимость Bingo «на максималках» не превышает в Китае 15 тыс. долларов.

BYD Seagull

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран BYD Seagull отличается не только прогрессивным, самобытным дизайном, но и продуманным внутренним пространством, где с комфортом разместятся четыре взрослых человека

BYD Seagull отличается не только прогрессивным, самобытным дизайном, но и продуманным внутренним пространством, где с комфортом разместятся четыре взрослых человека



Прямую конкуренцию этому компактному электромобилю составляет еще одна новинка — BYD Seagull, которая отличается не только богатым, современным оснащением, но и довольно впечатляющим дизайном. По габаритам Seagull, что переводится как «Чайка», немного превосходит нашу «Гранту», имея при этом сопоставимую стоимость. В начале мая базовую версию можно было заказать, если на доллары — приблизительно за 11 тыс. За эти деньги «Чайка» получает 75-сильный электромотор с батареей на 300—350 км.

Geely LC

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Даже сейчас Geely LC выглядит свежо и нарядно. Плюс ко всему в автомобиле нет никаких спорных или непроверенных решений, что, безусловно, является плюсом Следующая фотография 1 / 4 Даже сейчас Geely LC выглядит свежо и нарядно. Плюс ко всему в автомобиле нет никаких спорных или непроверенных решений, что, безусловно, является плюсом

С другой стороны, электромобили для нашей страны все еще являются экзотикой. Вполне возможно, что место «Оки» займет что-то возрастное. Например, Geely LC, также известный как Panda. Автомобиль выпускался до 2016 года и был создан по образу и подобию малолитражки Toyota Aygo. В качестве силовой установки Geely LC использует 1,3-литровый бензиновый мотор мощностью 86 л.с., который сочетается с пятиступенчатой механикой или четырехступенчатым автоматом. Жаль, что в плане опций и технического оснащения этот автомобиль уже не способен удивить современного водителя.

Saipa Sahand

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иранская новинка Saipa Sahand скромнее своих китайских собратьев, но и она не выглядит откровенно слабым звеном. По крайней мере, не уступает лучшим отечественным образцам ни в плане опций, ни в плане предполагаемого комфорта

Иранская новинка Saipa Sahand скромнее своих китайских собратьев, но и она не выглядит откровенно слабым звеном. По крайней мере, не уступает лучшим отечественным образцам ни в плане опций, ни в плане предполагаемого комфорта



Самый вероятный претендент на звание «Оки», если это будет не китайский автомобиль, а машина из дружественного нам Ирана, которая должна появиться в начале 2024 года. Да, эта модель построена на устаревшей платформе Kia Pride, что тем не менее совсем не так заметно ввиду увеличенных габаритов. Saipa Sahad по размерам близка к Lada Granta, но кто сказал, что возрожденная «Ока» не может сменить класс? В конце концов, на «Москвиче» раньше тоже никогда не выпускалось кроссоверов. Из достоинств «Сохатого» — мотор 1,5 литра на 90 «лошадок», идущий в паре с механикой или вариатором, а также приличный салон, не обделенный опциями. По крайней мере, в списке числится кондиционер, сенсорный экран, мультируль и круиз-контроль.

Maruti Suzuki Alto

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В первом поколении Maruti Suzuki Alto был настоящим бестселлером на индийском рынке и разошелся миллионными тиражами. Даже по современным меркам он выглядит круто Следующая фотография 1 / 3 В первом поколении Maruti Suzuki Alto был настоящим бестселлером на индийском рынке и разошелся миллионными тиражами. Даже по современным меркам он выглядит круто

Одна из самых популярных малолитражек в дружественной Индии — Maruti Suzuki Alto, в 2018 году она претерпела обновление и с тех пор выглядит не так ущербно по меркам остального мира. Если выкатить такой автомобиль на отечественный рынок под именем «Ока», сохранив домашний ценник, то успех и признание практически гарантированы. Да, внутри индийской версии Alto все скромно, но зато аккуратно, со вкусом. Плюс ко всему после обновления в базовую версию входит пара подушек безопасности, задний парктроник и АБС. Да, 800-кубовый моторчик в 48 сил не поражает производительностью, зато соответствует экологическим нормам Евро-6

Kiira EV

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Да, электромобиль из Уганды не вызывает особого доверия. Владелец такого агрегата рискует прослыть у нас в стране большим оригиналом. С другой стороны, находились же покупатели на индийский Baja Qute. Всяко лучше, чем пешком Следующая фотография 1 / 3 Да, электромобиль из Уганды не вызывает особого доверия. Владелец такого агрегата рискует прослыть у нас в стране большим оригиналом. С другой стороны, находились же покупатели на индийский Baja Qute. Всяко лучше, чем пешком

Новости о намерениях Уганды поставлять в Россию электромобиль Kiira EV наделали в прошлом году немало шума. Кто-то смеялся над несуразным внешним видом. Кого-то забавлял скромный моторчик в 26 сил и запас хода всего в 80 км. Все это, действительно, было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Тем, кого это по-прежнему забавляет, я рекомендую взглянуть на ценники на «нормальные» автомобили или хотя бы на то, что от них осталось, и тогда улыбка сползет сама собой. В общем, не стоит исключать вероятности, что под видом новой «Оки» к нам таки приедет Kiira. Тем более что братская Эритрея пока нарядов не прислала.

Иван Картамцев