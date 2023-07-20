Жизнь продолжается

Главный плюс модели Lada Vesta, безусловно, в том, что она у нас есть, несмотря на так называемые известные события. Мы ведь ее теряли. Но Vesta благополучно вернулась на рынок — обновленная, с кузовами седан и универсал, с кросс-версиями, с адекватными по нынешним меркам ценами. Сильный ход тольяттинской ладьей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АвтоВАЗ Фото: АвтоВАЗ

Правду говорил мистер Шерлок Холмс: «Вот так начнешь изучать фамильные портреты и, пожалуй, уверуешь в переселение душ». Ровно сорок лет назад у компании Renault появился симпатичный концептуальный мини-хетчбэк, тогда особо не нашумевший, а ныне и вовсе забытый. Внимание, именовался он… VESTA, это аббревиатура, которая означала «экономичный автомобиль с передовыми технологиями». Неужели лучшая наша Lada получила имя по наследству? Если да, название Vesta —единственное французское, что у нее сегодня осталось.

А у всей автомобильной России остался неприятный осадок от поспешного и бесславного ухода Renault из страны. Среди разного оставленного здесь французскими партнерами добра была и совместно подготовленная, даже успевшая празднично дебютировать, Lada Vesta NG — сиречь New Generation, Нового Поколения. Теперь видим, можно сказать, сверхновый вариант, поскольку в связи с наложением санкций вазовцам пришлось оперативно заменить многие элементы машины антикризисными. Что получилось?

Другое дело

«Стало сложнее. И одновременно проще, — говорит директор по всем проектам АвтоВАЗа, обожаемый прессой интереснейший и всезнающий собеседник Олег Груненков. — После ухода Renault нам предстоит самостоятельно решать все свои проблемы. И для нас — как специалистов — это в первую очередь интересный вызов».

Благо есть возможности принять этот вызов. Если раньше правила игры на волжском заводе устанавливали главным образом французские акционеры и автомобили Lada не были в приоритете у альянса, то ныне вазовцы получили гораздо больше свободы в создании моделей. А равно и свободы в сотрудничестве с поставщиками, ведь альянс делал ставку на глобальные компании, а без его диктовки можно вновь давать работу российским производителям компонентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Цвета машины изначально только белый и серебристый. У завода серьезная проблема с красками. К концу года палитра расширится. Появятся черный колер, коричневый и несколько других Фото: АвтоВАЗ Фото: АвтоВАЗ Следующая фотография 1 / 2 Цвета машины изначально только белый и серебристый. У завода серьезная проблема с красками. К концу года палитра расширится. Появятся черный колер, коричневый и несколько других Фото: АвтоВАЗ Фото: АвтоВАЗ

New Generation 2023 в самом буквальном смысле — другое дело. До кризиса обновленная Vesta отличалась от предшественницы примерно по двумстам позициям. А у антисанкционной машины число изменений как минимум удвоилось — вкупе с подобранными вместо «запрещенки» альтернативными деталями. Выбранных зарубежных партнеров вазовцы предпочитают не называть, опасаясь вторичных санкций. Однако в разговорах с ними о новинке постоянно фигурирует оказавшая помощь «дружественная страна». Несложно догадаться — какая именно.

Воспринимая качество

На мой вопрос о заводском конструкторском потенциале — в каком виде и объеме сохранился? — Груненков отвечает, что традиционно сильной вазовской ценностью остается группа разработчиков кузовов и шасси. Ранее с трудом давались улучшения экстерьера, интерьера и пресловутое воспринимаемое качество. Но после сотрудничества с альянсом АвтоВАЗ использует по этой части методики, полученные у французов. В частности, внедрена система оценки внешности по семидесяти параметрам и салона — по пяти сотням.

Снаружи Vesta приукрашена косметически. Изменились бамперы, облицовка, колесные диски. Всем версиям положены светодиодные фары с ДХО. Рестайлинг аккуратный и удачный, им занимался еще Стив Маттин. Дело отбывшего за рубеж британского дизайнера продолжат российские ученики, в частности лучший из них — руководитель московской студии стиля Николай Суслов. Спрашиваю у Груненкова, станут ли дальше развивать придуманный Маттином Икс-стиль, а директор смеется: «Очень хороший вопрос. Интрига».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Досадно, что система бесключевого доступа пока не состоялась. Для отпирания надо доставать ключ. Если не запустил машину кнопкой за сорок пять секунд, надо выложить ключ под консоль. Сложновато придумано

Фото: АвтоВАЗ Досадно, что система бесключевого доступа пока не состоялась. Для отпирания надо доставать ключ. Если не запустил машину кнопкой за сорок пять секунд, надо выложить ключ под консоль. Сложновато придумано

Фото: АвтоВАЗ

В интерьере — прорыв! Словно потрудились люди из телепрограммы про идеальный домашний ремонт. Передняя панель абсолютно новая. Дверные карты — тоже, причем они позволили чуть расширить пространство в плечах сидящих. Много мягкого покрытия, хороши нарядные декоративные вставки и тщательная прострочка. Предложена светло-бежевая отделка. «Дороже» нажимаются кнопки. Воспринимаю неожиданно высокое качество!

Вдобавок машину «переозвучили». Сигналы о включенных указателях поворота и аварийной сигнализации, предупреждения для водителя и отзывы парктроника постарались сделать мелодичнее и благороднее. А когда я поехал, сразу отметил, что Vesta в целом поутихла. «Совершенно верно, — кивает позже Груненков. — Благодаря улучшенному исполнению салона».

Экрано-план

Главное новшество — предложенная для топ-версии продвинутая корейская мультимедийная система с крупным центральным сенсорным экраном. Выглядит не особо элегантно: вроде зафиксированного на креплении планшета. Но пусть. «Vesta стала машиной, с которой интересно общаться», — комментирует Груненков. И это чистая правда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Изменился даже блеск элементов отделки, стал «премиальнее». Добавлены подстаканники и карманы задних дверей. С красками для кузова пока некие проблемы, поэтому первые машины белые и серебристые, а затем цветов будет больше Фото: АвтоВАЗ У стеклоподъемников пока нет автоматического режима. В будущем, как обещают, он появится для всех стекол. Сейчас радуемся проработке кнопок, их улучшенным тактильным свойствам и тщательной отделке вокруг них. Мелочи важны Фото: АвтоВАЗ Фото: АвтоВАЗ Новый руль очень хорош в смысле эргономики. Восемнадцать новых кнопок на спицах действительно удобны. Обод подогревается. Не хотелось бы заморачиваться анализом — безусловно удачное решение Фото: АвтоВАЗ Следующая фотография 1 / 4 Изменился даже блеск элементов отделки, стал «премиальнее». Добавлены подстаканники и карманы задних дверей. С красками для кузова пока некие проблемы, поэтому первые машины белые и серебристые, а затем цветов будет больше Фото: АвтоВАЗ У стеклоподъемников пока нет автоматического режима. В будущем, как обещают, он появится для всех стекол. Сейчас радуемся проработке кнопок, их улучшенным тактильным свойствам и тщательной отделке вокруг них. Мелочи важны Фото: АвтоВАЗ Фото: АвтоВАЗ Новый руль очень хорош в смысле эргономики. Восемнадцать новых кнопок на спицах действительно удобны. Обод подогревается. Не хотелось бы заморачиваться анализом — безусловно удачное решение Фото: АвтоВАЗ

Расположенный ради удобства вертикально экран — окно в мир интегрированных сервисов «Яндекса». Радостно видеть знакомый классный яндексовский навигатор, показывающий пробки. Можно побеседовать с голосовым помощником Алисой. Можно активировать персональный аккаунт. Можно смотреть HD-видео. Меню понятное, графика чудесная, отклики мгновенные. Интернет-связь предлагается получать с помощью опционного модема-аксессуара или раздавать со смартфона. Со временем возможности мультимедиа будут приумножать.

Вдобавок и приборы у топ-версии — цифровые. Выглядят эффектно, при этом информативные. На выбор виды комбинации, среди которых — картинка навигации во всю панель. Мне же больше понравились традиционные круги с подсветкой стрелок.

Узнаваемая

Гамма силовых агрегатов пока скромная. Под капотом моторы 1.6 — либо 8-клапанный (90 л.с.), либо 16-клапанный (106 л.с.). И пока оба сочетаются только с 5-ступенчатой МКП. В которой, между прочим, прописались китайские синхронизаторы — более эффективная мультиконусная конструкция вместо одноконусной.

Подвеску, по словам Груненкова, оставили в целом прежней, поскольку она изначально хороша — ни убавить, ни прибавить. Однако пружины заменены на российские, детали амортизаторов на китайские, тормозная система с АБС также китайская. Кстати, уже осваивается и российская АБС. Из соображений выгодной заводу унификации тормоза всех версий полностью дисковые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Отличия версий Cross сводятся ко внешним особенностям. Значимы другие бамперы. Дорожный просвет у обычных модификаций — 178 мм под картером, а у кросс-версий — 203 Фото: АвтоВАЗ Фото: АвтоВАЗ Фото: АвтоВАЗ Фото: АвтоВАЗ Следующая фотография 1 / 4 Отличия версий Cross сводятся ко внешним особенностям. Значимы другие бамперы. Дорожный просвет у обычных модификаций — 178 мм под картером, а у кросс-версий — 203 Фото: АвтоВАЗ Фото: АвтоВАЗ Фото: АвтоВАЗ Фото: АвтоВАЗ

Я прокатился на 16-клапанной топ-версии. Узнаваемая Vesta. Мотор вяловат до набора 3000 об/мин, зато эластичный — трогаться всегда просто. Коробка переключается четко. Подвеска доблестно отрабатывает типичные дорожные неровности — что мелкие, что существенные. Управляемость всегда убедительная. Автомобиль безусловно нравится. Разве что хочется и двухпедальную модификацию.

Знаешь, все еще будет

«Не все, что мы хотели, удалось запустить сразу. Полноценная Lada Vesta NG появится в начале следующего года», — обещает Груненков.

Чем сегодня занимаются специалисты АвтоВАЗа вокруг модели? Во-первых, сопрягают выбранный китайский вариатор повышенной производительности с мотором 1.8. Кстати, опять интрига — появятся ли исполнения 1.6 с вариатором или 1.8 с МКП, пока не решили. Во-вторых, доводят до ума ESP. В-третьих, собираются привести моторы, вынужденно отвечающие экологическим нормам Евро-2, к нормам Евро-5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: АвтоВАЗ Кондиционер до поры вышел единственной климатической установкой модели. Простенькие ручки стали единственным вариантом регулировки установки Фото: АвтоВАЗ Следующая фотография 1 / 2 Фото: АвтоВАЗ Кондиционер до поры вышел единственной климатической установкой модели. Простенькие ручки стали единственным вариантом регулировки установки Фото: АвтоВАЗ

Кроме того, ожидается апгрейд по мелочам. Появятся система бесключевого доступа, линии-подсказки на картинке с камеры заднего вида, центральный подлокотник заднего сиденья, многоуровневый подогрев кресел. А вот не мелочь — с начала следующего года обещают выпустить спортивную версию Lada Vesta Sport 1.8.

Цены готовой на данный момент машины внезапно очень привлекательные. Минимальная — 1 239 900 рублей за 90-сильный седан с упрощенной комплектацией. Lada Vesta сразу выигрывает у прямых китайских конкурентов Kaiyi и BAIC. «Модель проживет на рынке еще как минимум шесть лет, но, конечно, с постоянными улучшениями», — прогнозирует Олег Груненков. В целом же АвтоВАЗ смотрит в будущее вплоть до 2035 года согласно принятой стратегии развития российской автопромышленности. Жизнь продолжается.

Александр Катаев