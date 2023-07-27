Мода на седаны

Любовь россиян к седанам общеизвестна. Поэтому стоит ли удивляться, что новая, вторая модель в гамме нового бренда, для которого Россия — это половина рынка, имеет именно такой тип кузова. Это отражено даже в названии. Если кроссовер называется C5, то седан — S5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Доля седанов на рынке РФ в первом квартале 2023 года упала до 19 процентов с 25 год назад, универсалы заняли 65 процентов, из которых 63 — кроссоверы и внедорожники, вместо 55 процентов в 2022-м. Но это не только снижение спроса, но и отсутствие предложения. В прошлом году ни Omoda, ни Chery, ни Exceed не предлагали в России седанов Фото: Omoda Фото: Omoda Следующая фотография 1 / 2 Доля седанов на рынке РФ в первом квартале 2023 года упала до 19 процентов с 25 год назад, универсалы заняли 65 процентов, из которых 63 — кроссоверы и внедорожники, вместо 55 процентов в 2022-м. Но это не только снижение спроса, но и отсутствие предложения. В прошлом году ни Omoda, ни Chery, ни Exceed не предлагали в России седанов Фото: Omoda Фото: Omoda

Сколько вы знаете китайских автомобильных брендов? Если меньше ста, то вы точно не знаете всех. Похоже, выпускать автомобили менее чем трех марок для китайских автопроизводителей сейчас считается не совсем приличным. У лидеров их почти по десятку! Очевидно, чтобы марки не отнимали покупателей друг у друга — надо придать каждой индивидуальность. И не только по техническим характеристикам и ценам. Этим Omoda и занимается.

Когда все автомобили стали почти одинаковыми, образ марки становится существенным для потенциальных покупателей. Поэтому Omoda вместе с автомобилями предлагает своим клиентам сразу целую вселенную — с сайта марки можно войти в виртуальный мир. Или поучаствовать в создании новой версии Omoda C5. Или просто проголосовать за чей-то проект в рамках конкурса Student Cup. Очевидно, что Omoda стремится привлечь молодых покупателей. Тут она следует в фарватере уже сложившейся тенденции. Покупатели китайских автомобилей в России стремительно помолодели: в 2018 году их средний возраст был 51 год, а пики в возрастной структуре владельцев были на 46 годах и 61, в 2022-м средний возраст снизился до 45, а пик уже на возрасте 37 лет. Так что имидж бренда надо формировать с учетом этого.

Креативность и иммерсивность

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Omoda 17-дюймовые колеса стоят на исполнениях Tech и Ultra. На них установлены шины размером 205/50 R17. Life cо 113-сильным атмосферным двигателем получил шины повыше, 205/55 R16. Но тоже на литых дисках. У всех есть система контроля давления в шинах Фото: Omoda Следующая фотография 1 / 2 Фото: Omoda 17-дюймовые колеса стоят на исполнениях Tech и Ultra. На них установлены шины размером 205/50 R17. Life cо 113-сильным атмосферным двигателем получил шины повыше, 205/55 R16. Но тоже на литых дисках. У всех есть система контроля давления в шинах Фото: Omoda

Тому самому «форматированию», вероятно, способствовал и маршрут тест-драйва, проходившего по всяким стильным местам Тульской, Рязанской и Нижегородской областей. В городе Выкса на территории металлургического завода находится несколько огромных муралов, и журналистам предложили проявить творческие способности, приняв участие в раскраске автомобиля Omoda. Креативность — это модно. Можно сказать, омодно. В финале тест-драйва в Нижнем Новгороде было посещение экспозиции Mediatorium в арт-пространстве «Цех». Созданные с использованием современных технологий кинетические объекты, которые умеют взаимодействовать со зрителем, создавая иммерсивность — ощущение погруженности в произведение. Абстрактные фигуры меняют форму и цвет, отвечая на движения и настроение зрителя. Будь Леонардо да Винчи нашим современником, он мог бы сделать так, чтобы Джоконда меняла выражение лица в зависимости от того, как на нее смотрят, а Серов, получив в свое распоряжение современные технологии, возможно, сделал бы так, чтобы персики на его картине укатывались к девочке, если бы зритель попытался их взять. Для усиления эффекта, может быть, дилерам Omoda стоило бы демонстрировать подобные произведения у себя в шоурумах?

Шик и простота

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Камера заднего вида и задние датчики парковки есть во всех трех вариантах комплектации. В Life и Ultra есть еще и система кругового обзора. На фоне такого богатства отсутствие внутренней ручки багажника выглядит странной мелочностью Фото: Omoda Фото: Omoda Фото: Omoda Следующая фотография 1 / 3 Камера заднего вида и задние датчики парковки есть во всех трех вариантах комплектации. В Life и Ultra есть еще и система кругового обзора. На фоне такого богатства отсутствие внутренней ручки багажника выглядит странной мелочностью Фото: Omoda Фото: Omoda Фото: Omoda

Внешне Omoda S5 выглядит чуть проще, чем кроссовер С5. Сказывается происхождение — S5 не спроектирован с нуля, это модернизированная в стиле новой марки модель Chery Arrizo 5 Plus. Седаны в принципе выбирает сравнительно консервативный потребитель, так что более традиционные фары, чем у С5, здесь вполне уместны. А на принадлежность S5 к бренду указывает обширная решетка с характерными объемными ячейками. Шик придают светодиодные фары и динамические указатели поворота — всего несколько лет назад такие были не на каждом автомобиле премиум-сегмента.

Omoda S5 на нашем рынке доступна в трех вариантах — Life, Techno и Ultra. Первый с двигателем 1,5 л/113 л.с. Два других снабжены 147-сильным агрегатом такого же объема, но с турбонаддувом. Ultra, понятно, оснащен по максимуму — только этот вариант имеет пакет электронных помощников водителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Omoda Фото: Omoda

При этом Techno кое в чем скромнее Life — в нем нет люка, боковых подушек и шторок безопасности. Зато климат-контроль прилагается исключительно к 147-сильному двигателю, так что Life получил только кондиционер. А еще у этой версии другая центральная консоль! На Techno и Ultra селектор управления трансмиссией «электронный», для переключения в другую позицию его нужно просто слегка сдвинуть. На Life он оформлен как более традиционный рычаг. Попроще тут и комплектация — нет беспроводной зарядки для смартфонов. Но трех портов USB в общем-то достаточно. Заметный недостаток этой версии консоли — отсутствие физических кнопок подогрева передних сидений, эту функцию придется включать через экранное меню. В наших условиях подогрев чуть ли не первая система, которую включает водитель зимой после запуска двигателя.

В панели приборов — два дисплея диагональю 10,25 дюйма. Один перед водителем, и на него выводится изображение щитка приборов. Второй посередине, и через него управляются вспомогательные системы вроде климат-контроля. Он тут однозонный во всех смыслах — то, что температура воздуха регулируется только для всего салона, вполне приемлемо для этой ценовой категории, но вот то, что для задних пассажиров не предусмотрено дефлекторов подачи воздуха, уже не очень соответствует имиджу современного бренда. Жесткий пластик отделки и синтетическая кожа — к слову, довольно приятная на ощупь — не так сказываются на комфорте, как это. У Omoda S5 хороший потенциал для использования в такси — размеры салона, тип кузова и оснащение подходят для тарифа «Комфорт», но эта мелочь может испортить впечатление.

Есть и еще несколько мелких недочетов: на багажнике нет внутренней ручки, блестящий красно-оранжевый декор снаружи, столь любимый в Китае, у нас выглядит не так стильно и надписи Arrizo на некоторых элементах отделки вызывают вопросы. Но все они вполне устранимы без больших затрат.

Шанхайский барс

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светодиодные фары выглядят стильно. Но ни в одном варианте нет передних противотуманок. Вместо них — декоративные вставки из непривычного для нас ярко-красного «хрома». Такие же накладки на порогах — на красном кузове они не очень заметны

Фото: Omoda Светодиодные фары выглядят стильно. Но ни в одном варианте нет передних противотуманок. Вместо них — декоративные вставки из непривычного для нас ярко-красного «хрома». Такие же накладки на порогах — на красном кузове они не очень заметны

Фото: Omoda

Все современные автомобили похожи друг на друга — за столько лет эволюции и конкуренции автопром довел свою продукцию до разумного совершенства. Китайские автопроизводители сделали это за последние 20 лет, используя помощь более опытных коллег из Европы, Америки и Азии, так что существенных недостатков в современных моделях просто не бывает. Вот и Omoda S5 оказалась ожидаемо приятной. База в 2,65 м обеспечивает достаточный простор в салоне, в том числе и на заднем сиденье, классическая для моделей классов С и В (а S5 примерно на их стыке) подвеска — независимая Макферсона впереди и полузависимая со связанными балкой рычагами сзади — настроена очень неплохо и сочетает достаточный даже для не самых лучших дорог комфорт вместе с устойчивостью, необходимой для хороших дорог — а их в России гораздо больше, чем принято думать, мы в этом убедились.

Фото: Omoda

Двигатель с турбонаддувом не только мощнее, но и экономичнее, если верить цифрам в официальных источниках. Атмосферный не только развивает всего 113 л.с., но и имеет узкий пик максимального момента. В городе разницы практически нет, однако при обгонах пару раз пришлось немного испугаться и нырнуть обратно за грузовик, увидев встречных. Оба двигателя на S5 сочетаются с вариаторами, причем разными. В презентации было указано, что для 113-сильного двигателя — вариатор с семью фиксированными ступенями, а для 147-сильного — с девятью. Но на практике оказалось, что и вариатор Life может фиксироваться на девяти положениях. «Вас обманули! Вам дали гораздо лучший мех!»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сзади просторно, есть подлокотник с подстаканниками и разъем USB. Но почему-то нет дефлекторов системы вентиляции, что создает некоторый дискомфорт. Спинка сиденья цельная, так что комбинировать пассажиров и груз невозможно: либо люди, либо вещи

Фото: Omoda Сзади просторно, есть подлокотник с подстаканниками и разъем USB. Но почему-то нет дефлекторов системы вентиляции, что создает некоторый дискомфорт. Спинка сиденья цельная, так что комбинировать пассажиров и груз невозможно: либо люди, либо вещи

Фото: Omoda

Хорошо бы еще доработали излишне пугливую систему оповещения о резком торможении — и у меня, и у коллег она включала «аварийку» чуть ли не при каждом замедлении перед поворотом на трассе. Во втором полугодии ожидается более спортивная версия GT. Ей такая осторожность будет явно не к лицу. Кстати, о замедлении — вариаторы достаточно честно держат передачу при торможении двигателем. Это приятно, ведь именно этот режим, собственно, и есть главное назначение таких фиксированных передач.

Братья или сестры?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центральная консоль на моделях со 147-сильным двигателем с «электронным» селектором трансмиссии и беспроводной зарядкой. Автоматический стояночный тормоз — штатный для всех вариантов

Фото: Omoda Центральная консоль на моделях со 147-сильным двигателем с «электронным» селектором трансмиссии и беспроводной зарядкой. Автоматический стояночный тормоз — штатный для всех вариантов

Фото: Omoda

Создание Omoda S5 на основе Chery Arrizo 5 решение вполне рациональное — модель относительно новая, дебютировала в 2018 году и в России не продавалась. В гамме Chery ее наследником стала Arrizo 8, которая как раз сейчас выходит на российский рынок. Здесь никакого каннибализма не ожидается — «восьмерка» несколько больше «пятерки», имеет более мощный двигатель и стоит в полтора раза дороже. Но Arrizo 5 Plus стала основной для еще одной модели еще одного бренда в портфеле Chery — Kaiyi E5. Ее собирают на калининградском заводе «Автотор», и стоит она примерно столько же, сколько Omoda S5. Кроме иного стиля внешнего вида и интерьера, отличие в том, что на Е5 нет выбора двигателя, только 1,5 л/147 л.с., зато кроме вариатора есть еще и пятиступенчатая «механика». И воздуховоды для задних пассажиров! Похоже, именно Kaiyi готовили для такси более тщательно — все же Omoda бренд скорее «люксовый».

Валерий Чусов