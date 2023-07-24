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Коммерсантъ FM
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Увлеченным мечтой о свободе

Что делать с тремя моделями у моря

Есть такой мем: «Мальчик в клубе склеил модель — за тридцать лет в этой фразе изменилось значение каждого слова». Наши модели тоже не озорные красотки, а нарядные гибриды и электромобили.

Фото: Voyah

Фото: Voyah

«Эти китайцы обновляются чаще, чем айфоны», — говорит герой фильма Гая Ричи «Джентльмены». Бренд Voyah как подразделение компании Dongfeng Motor Group Co., Ltd был основан в 2018-м — не так давно по меркам мирового автопрома. А сегодня это известный производитель электромобилей премиум-класса. В конце прошлого года Voyah привез в Россию кроссовер Free, потом минивэн Dream, теперь спортивный седан Passion. С ними мы и провели два дня у теплого моря.

Семьсот с лишним километров общего пробега, с пересадками из одной машины в другую. По побережью Черного моря, от Сочи до Абрау-Дюрсо и обратно. По пути — местные интересности, вроде водопадов и дольменов — древних каменных сооружений. Эскарго-мидии-рапаны, черная кефаль, фермерский цыпленок и хуторской барашек и прочие радости местной высокой кухни.

Отдельной строкой — знаменитое здешнее игристое. Экстра-брют, выдержанный в подвалах Абрау-Дюрсо более девяти месяцев, «вино красивого светло-соломенного оттенка с живым блеском, устойчивым ажурным муссом и завораживающей длительной игрой в бокале. Вкус яркий, освежающий, с хрустящей кислотностью, оттенками груши, яблока и цитрусовых, с таким же ярким и освежающим послевкусием».

Тут бы продолжать и продолжать, но мы все-таки — про автомобили.

Свобода

Краснодарский край не только винный регион, но и естественная среда обитания российского электротранспорта: в холоде у батареи падает емкость и надо чаще ездить к розетке, а здесь тепло. Впрочем, про кроссовер Free, например, компания Voyah особо отмечает: автомобиль адаптирован для северных стран, успешно прошел тест в условиях высокогорья при температуре минус 40. Но испытан и 50-градусной жарой.

Фото: Voyah

Фото: Voyah

Хотя фактор емкости батареи и драматическая зависимость от зарядной станции — это только у чисто электрических машин. А кроссовер и минивэн Voyah могут быть также и гибридами. В гибридном Voyah Free с индексом EVR колеса вращают те же два электромотора, что и в «электричке» EV, но под капотом есть бензиновый генератор. Он подзаряжает батарею на ходу, и до тех пор, пока в баке остается бензин, машина будет ехать. Для России — самое то, бензоколонок у нас пока еще всяко больше, чем зарядных станций.

Тестовый Free не просто EVR, а Long Range, у него батарея не 33, а 39 кВт•ч. Пусть мощности у него при этом поменьше — 489 сил, а не 694, как у обычного EVR, и разгон до сотни не за 4,5, а за 4,8 секунды. Зато дальнобойность — 800, теоретически весь наш двухдневный маршрут по побережью можно проехать на одной зарядке — это если размеренно и плавно. Как по волнам на яхте, которую Voyah Free очень напоминает. И плавными обводами кузова, особенно если он цвета «голубой металлик», и местом водителя, оформленным под кокпит.

Фото: Voyah

Фото: Voyah

Но кто же ездит размеренно на премиальном электромобиле? Тут надо наслаждаться особой динамикой, крутящим моментом с нуля, улетать со старта, обгоняя именитых «немцев». Включаем режим V-Performance, и вся выдвижная передняя панель мультимедиа с тремя экранами — фишка Voyah Free, которой больше нет ни у кого, — немного приопускается, чтобы площадь обзора увеличилась. Показаний приборов и вообще изображений на экранах остается минимум, чтобы ничто не отвлекало водителя в спортивном режиме. Амбиентная подсветка салона наливается красным. Пневмоподвеска автоматически уменьшает дорожный просвет до почти «гоночных» 113 мм.

И тогда роскошная прогулочная яхта превращается в торпедный катер. Причем, как положено машине на электротяге, делает это, «не повышая голоса», в почти полной тишине. Даже момент подключения бензинового генератора различим с трудом. Еще одна «фишка» Voyah Free — панорамная крыша с регулируемым затемнением. Защита от ультрафиолета 99,9 процента, та же технология, что и в Boeing 787. Комфорт пассажиров в салоне не нарушат ни посторонний звук, ни свет, даже свет жаркого черноморского солнца.

Мечта

Хотя кто из трех Voyah больше всего про комфорт — так это точно Dream. Моду на представительские минивэны ввели японцы, подхватили корейцы, теперь вот очередь китайцев. Салон пятиметрового с лишним автомобиля с колесной базой «три-двадцать» вмещает семь человек и четыре 24-дюймовых чемодана — в Voyah специально посчитали, а мы подтверждаем.

Комфорт в Dream — как в представительском седане: сиденья Zero Gravity, подставки для ног с электроприводом, подогрев, вентиляция, массаж. Пневмоподвеска с функцией Magic Carpet имеет динамическую систему управления настройками

Комфорт в Dream — как в представительском седане: сиденья Zero Gravity, подставки для ног с электроприводом, подогрев, вентиляция, массаж. Пневмоподвеска с функцией Magic Carpet имеет динамическую систему управления настройками

Фото: Voyah

Комфорт в Dream — как в представительском седане: сиденья Zero Gravity, подставки для ног с электроприводом, подогрев, вентиляция, массаж. Пневмоподвеска с функцией Magic Carpet имеет динамическую систему управления настройками

Фото: Voyah

Вход в эту зону комфорта — хоть с правого, хоть с левого борта и совершенно свободный, через широченные сдвижные двери с электроприводом. И, конечно, главный в Voyah Dream, словно в представительском лимузине, второй ряд сидений. Раздельные кресла Zero Gravity — помнится, так называлась конструкция сидений, разработанная Nissan совместно с NASA, — с выдвижными подставками для ног, подогревом, вентиляцией, массажем. Откинул столик, положил ноутбук — вот тебе и мобильный офис. Dream уже дружит даже с интернетом 5G, но в России запуск этого стандарта намечен лишь на будущий год.

Вообще, чем дольше находишься в Dream, тем больше крепнет смутное ощущение, что многое в нем как бы на вырост, что у машины есть неиспользованный потенциал комфорта. Оказывается, правда! В Китае выпускают не только семиместную, которую везут в Россию, но и четырехместную версию этого Voyah. В той задним пассажирам положены уже и экран для просмотра видео, и холодильник, да и другие атрибуты автомобильного люкса, практически на уровне лучших мировых образцов.

Фото: Voyah

Фото: Voyah

Пневматическая подвеска всех трех Voyah имеет функцию Magic Carpet — жесткость амортизаторов регулируется до 100 раз в секунду. Система CDC с помощью передней камеры сканирует поверхность дороги впереди на дистанции от 4 до 15 м со скоростью 30 кадров в секунду. Вроде где-то мы уже слышали словосочетание Magic Carpet? Точно! Так называлась технология подвесок у моделей Rolls-Royce — у Phantom и Cullinan.

Но «плавный» опять же не значит «медленный». В электрической версии Dream разменивает сотню за 5,9, гибридный чуть медленнее — за 6,6 секунды. Самый быстрый современный вэн, уверяет производитель. Так это или нет, но в любом случае еще каких-то полвека назад такой динамикой гордились знаменитые итальянские спорткары с двигателями V8 и V12.

Увлечение. Оно же «страсть»

А сегодня 3,8 секунды до сотни делает обычный седан. Ну как обычный? Электрический Voyah Passion. 510 сил, 730 Нм крутящего момента, максимальная скорость 210 км/ч. Электрическая архитектура ESSA и платформа SOA, разработанные Voyah, позволяют создать что угодно, от кроссовера до седана, причем особенности электрического привода немедленно сделают любую из этих машин спортивной, а компоновка силовых агрегатов — просторной. Voyah представляет Passion, простите за каламбур, как представительский автомобиль — что ж, дело нехитрое, с колесной базой ровно в три метра любая машина превращается в лимузин с просторной посадкой задних пассажиров, все три модели Voyah не исключение. У задних пассажиров Passion есть даже выдвижные подставки для ног. Разумеется, с электропроводом.

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Кузов Passion, выполненный из стали и алюминия, имеет коэффициент аэродинамического сопротивления всего 0,225. Выштамповка на капоте повторяет фирменный логотип — силуэт парящей птицы с распростертыми крыльями

Кузов Passion, выполненный из стали и алюминия, имеет коэффициент аэродинамического сопротивления всего 0,225. Выштамповка на капоте повторяет фирменный логотип — силуэт парящей птицы с распростертыми крыльями

Фото: Voyah

Фото: Voyah

Фото: Voyah

Следующая фотография
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Кузов Passion, выполненный из стали и алюминия, имеет коэффициент аэродинамического сопротивления всего 0,225. Выштамповка на капоте повторяет фирменный логотип — силуэт парящей птицы с распростертыми крыльями

Фото: Voyah

Фото: Voyah

Фото: Voyah

Вообще у этого спортседана — весь набор фамильных признаков, общих для всех трех моделей: умная подвеска, система управления по проводам, интеллектуальный полный привод, система рекуперации, автопилот второго уровня, дисплей с дополненной реальностью, премиальная аудиосистема Dinaudio, 5 звезд безопасности по NCAP и прочее и прочее. Даже цифровой трехэкранный кластер передней панели у всех трех машин один и тот же, вот только у Voyah он умеет подниматься и опускаться.

Хотя у Passion тоже есть персональные «фишки» — полупрозрачные противосолнечные козырьки а-ля винтаж, сенсорные кнопки стеклоподъемников, хрустальная кнопка-клавиша, открывающая бокс в переднем подлокотнике. Но главное, конечно, это управляемый задний спойлер, который способен увеличить прижимное усилие до 40 кг.

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Водителю Passion доступны все передовые системы безопасности и помощи, включая проекционный дисплей с технологией дополненной реальности AR HUD. В отделке салона седана использованы экологичные материалы

Водителю Passion доступны все передовые системы безопасности и помощи, включая проекционный дисплей с технологией дополненной реальности AR HUD. В отделке салона седана использованы экологичные материалы

Фото: Voyah

Корма Passion «зализанная», обтекаемой формы, секвентальные задние фонари со светодиодной полосой выполнены заподлицо с кузовом. Задний спойлер с электроприводом может подниматься и опускаться в зависимости от скорости движения

Корма Passion «зализанная», обтекаемой формы, секвентальные задние фонари со светодиодной полосой выполнены заподлицо с кузовом. Задний спойлер с электроприводом может подниматься и опускаться в зависимости от скорости движения

Фото: Voyah

Фото: Voyah

Фото: Voyah

Фото: Voyah

Следующая фотография
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Водителю Passion доступны все передовые системы безопасности и помощи, включая проекционный дисплей с технологией дополненной реальности AR HUD. В отделке салона седана использованы экологичные материалы

Фото: Voyah

Корма Passion «зализанная», обтекаемой формы, секвентальные задние фонари со светодиодной полосой выполнены заподлицо с кузовом. Задний спойлер с электроприводом может подниматься и опускаться в зависимости от скорости движения

Фото: Voyah

Фото: Voyah

Фото: Voyah

Фото: Voyah

Практичной гибридной схемы для Passion не предусмотрено. Несмотря на пятиметровую длину, это типичная электрическая «зажигалка», тут все для скорости и управляемости. Ну разве что есть выбор из двух версий — EV и EV Long Range, у второй батарея не 82, а 109 кВт•ч, и запас хода не 483, а 608 км. Но, как уверяют в Voyah, за десять минут на быстрой зарядке машина набирает запас хода в 192 км, проверено в ходе испытаний. А твердотельная батарея Passion при температуре до минус 20 градусов Цельсия сохраняет 90 процентов производительности. И удовольствие от вождения длится долго. «Страсть» — ведь это один из переводов названия модели — долго не угасает.

А это важно. Потому что век любой, самой продвинутой модели сегодня короток. Каких-нибудь год-два триумфа — и все, на смену тебе приходят новые красавицы. Еще более продвинутые и наэлектризованные.

Александр Янковский

  • Журнал "Коммерсантъ Автопилот" №4 от 25.07.2023, стр. 24

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