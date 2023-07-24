Увлеченным мечтой о свободе

Есть такой мем: «Мальчик в клубе склеил модель — за тридцать лет в этой фразе изменилось значение каждого слова». Наши модели тоже не озорные красотки, а нарядные гибриды и электромобили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Voyah Фото: Voyah

«Эти китайцы обновляются чаще, чем айфоны», — говорит герой фильма Гая Ричи «Джентльмены». Бренд Voyah как подразделение компании Dongfeng Motor Group Co., Ltd был основан в 2018-м — не так давно по меркам мирового автопрома. А сегодня это известный производитель электромобилей премиум-класса. В конце прошлого года Voyah привез в Россию кроссовер Free, потом минивэн Dream, теперь спортивный седан Passion. С ними мы и провели два дня у теплого моря.

Семьсот с лишним километров общего пробега, с пересадками из одной машины в другую. По побережью Черного моря, от Сочи до Абрау-Дюрсо и обратно. По пути — местные интересности, вроде водопадов и дольменов — древних каменных сооружений. Эскарго-мидии-рапаны, черная кефаль, фермерский цыпленок и хуторской барашек и прочие радости местной высокой кухни.

Отдельной строкой — знаменитое здешнее игристое. Экстра-брют, выдержанный в подвалах Абрау-Дюрсо более девяти месяцев, «вино красивого светло-соломенного оттенка с живым блеском, устойчивым ажурным муссом и завораживающей длительной игрой в бокале. Вкус яркий, освежающий, с хрустящей кислотностью, оттенками груши, яблока и цитрусовых, с таким же ярким и освежающим послевкусием».

Тут бы продолжать и продолжать, но мы все-таки — про автомобили.

Свобода

Краснодарский край не только винный регион, но и естественная среда обитания российского электротранспорта: в холоде у батареи падает емкость и надо чаще ездить к розетке, а здесь тепло. Впрочем, про кроссовер Free, например, компания Voyah особо отмечает: автомобиль адаптирован для северных стран, успешно прошел тест в условиях высокогорья при температуре минус 40. Но испытан и 50-градусной жарой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Voyah Фото: Voyah

Хотя фактор емкости батареи и драматическая зависимость от зарядной станции — это только у чисто электрических машин. А кроссовер и минивэн Voyah могут быть также и гибридами. В гибридном Voyah Free с индексом EVR колеса вращают те же два электромотора, что и в «электричке» EV, но под капотом есть бензиновый генератор. Он подзаряжает батарею на ходу, и до тех пор, пока в баке остается бензин, машина будет ехать. Для России — самое то, бензоколонок у нас пока еще всяко больше, чем зарядных станций.

Тестовый Free не просто EVR, а Long Range, у него батарея не 33, а 39 кВт•ч. Пусть мощности у него при этом поменьше — 489 сил, а не 694, как у обычного EVR, и разгон до сотни не за 4,5, а за 4,8 секунды. Зато дальнобойность — 800, теоретически весь наш двухдневный маршрут по побережью можно проехать на одной зарядке — это если размеренно и плавно. Как по волнам на яхте, которую Voyah Free очень напоминает. И плавными обводами кузова, особенно если он цвета «голубой металлик», и местом водителя, оформленным под кокпит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Voyah Фото: Voyah

Но кто же ездит размеренно на премиальном электромобиле? Тут надо наслаждаться особой динамикой, крутящим моментом с нуля, улетать со старта, обгоняя именитых «немцев». Включаем режим V-Performance, и вся выдвижная передняя панель мультимедиа с тремя экранами — фишка Voyah Free, которой больше нет ни у кого, — немного приопускается, чтобы площадь обзора увеличилась. Показаний приборов и вообще изображений на экранах остается минимум, чтобы ничто не отвлекало водителя в спортивном режиме. Амбиентная подсветка салона наливается красным. Пневмоподвеска автоматически уменьшает дорожный просвет до почти «гоночных» 113 мм.

И тогда роскошная прогулочная яхта превращается в торпедный катер. Причем, как положено машине на электротяге, делает это, «не повышая голоса», в почти полной тишине. Даже момент подключения бензинового генератора различим с трудом. Еще одна «фишка» Voyah Free — панорамная крыша с регулируемым затемнением. Защита от ультрафиолета 99,9 процента, та же технология, что и в Boeing 787. Комфорт пассажиров в салоне не нарушат ни посторонний звук, ни свет, даже свет жаркого черноморского солнца.

Мечта

Хотя кто из трех Voyah больше всего про комфорт — так это точно Dream. Моду на представительские минивэны ввели японцы, подхватили корейцы, теперь вот очередь китайцев. Салон пятиметрового с лишним автомобиля с колесной базой «три-двадцать» вмещает семь человек и четыре 24-дюймовых чемодана — в Voyah специально посчитали, а мы подтверждаем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комфорт в Dream — как в представительском седане: сиденья Zero Gravity, подставки для ног с электроприводом, подогрев, вентиляция, массаж. Пневмоподвеска с функцией Magic Carpet имеет динамическую систему управления настройками

Фото: Voyah Комфорт в Dream — как в представительском седане: сиденья Zero Gravity, подставки для ног с электроприводом, подогрев, вентиляция, массаж. Пневмоподвеска с функцией Magic Carpet имеет динамическую систему управления настройками

Фото: Voyah

Вход в эту зону комфорта — хоть с правого, хоть с левого борта и совершенно свободный, через широченные сдвижные двери с электроприводом. И, конечно, главный в Voyah Dream, словно в представительском лимузине, второй ряд сидений. Раздельные кресла Zero Gravity — помнится, так называлась конструкция сидений, разработанная Nissan совместно с NASA, — с выдвижными подставками для ног, подогревом, вентиляцией, массажем. Откинул столик, положил ноутбук — вот тебе и мобильный офис. Dream уже дружит даже с интернетом 5G, но в России запуск этого стандарта намечен лишь на будущий год.

Вообще, чем дольше находишься в Dream, тем больше крепнет смутное ощущение, что многое в нем как бы на вырост, что у машины есть неиспользованный потенциал комфорта. Оказывается, правда! В Китае выпускают не только семиместную, которую везут в Россию, но и четырехместную версию этого Voyah. В той задним пассажирам положены уже и экран для просмотра видео, и холодильник, да и другие атрибуты автомобильного люкса, практически на уровне лучших мировых образцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Voyah Фото: Voyah

Пневматическая подвеска всех трех Voyah имеет функцию Magic Carpet — жесткость амортизаторов регулируется до 100 раз в секунду. Система CDC с помощью передней камеры сканирует поверхность дороги впереди на дистанции от 4 до 15 м со скоростью 30 кадров в секунду. Вроде где-то мы уже слышали словосочетание Magic Carpet? Точно! Так называлась технология подвесок у моделей Rolls-Royce — у Phantom и Cullinan.

Но «плавный» опять же не значит «медленный». В электрической версии Dream разменивает сотню за 5,9, гибридный чуть медленнее — за 6,6 секунды. Самый быстрый современный вэн, уверяет производитель. Так это или нет, но в любом случае еще каких-то полвека назад такой динамикой гордились знаменитые итальянские спорткары с двигателями V8 и V12.

Увлечение. Оно же «страсть»

А сегодня 3,8 секунды до сотни делает обычный седан. Ну как обычный? Электрический Voyah Passion. 510 сил, 730 Нм крутящего момента, максимальная скорость 210 км/ч. Электрическая архитектура ESSA и платформа SOA, разработанные Voyah, позволяют создать что угодно, от кроссовера до седана, причем особенности электрического привода немедленно сделают любую из этих машин спортивной, а компоновка силовых агрегатов — просторной. Voyah представляет Passion, простите за каламбур, как представительский автомобиль — что ж, дело нехитрое, с колесной базой ровно в три метра любая машина превращается в лимузин с просторной посадкой задних пассажиров, все три модели Voyah не исключение. У задних пассажиров Passion есть даже выдвижные подставки для ног. Разумеется, с электропроводом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кузов Passion, выполненный из стали и алюминия, имеет коэффициент аэродинамического сопротивления всего 0,225. Выштамповка на капоте повторяет фирменный логотип — силуэт парящей птицы с распростертыми крыльями Фото: Voyah Фото: Voyah Фото: Voyah Следующая фотография 1 / 3 Кузов Passion, выполненный из стали и алюминия, имеет коэффициент аэродинамического сопротивления всего 0,225. Выштамповка на капоте повторяет фирменный логотип — силуэт парящей птицы с распростертыми крыльями Фото: Voyah Фото: Voyah Фото: Voyah

Вообще у этого спортседана — весь набор фамильных признаков, общих для всех трех моделей: умная подвеска, система управления по проводам, интеллектуальный полный привод, система рекуперации, автопилот второго уровня, дисплей с дополненной реальностью, премиальная аудиосистема Dinaudio, 5 звезд безопасности по NCAP и прочее и прочее. Даже цифровой трехэкранный кластер передней панели у всех трех машин один и тот же, вот только у Voyah он умеет подниматься и опускаться.

Хотя у Passion тоже есть персональные «фишки» — полупрозрачные противосолнечные козырьки а-ля винтаж, сенсорные кнопки стеклоподъемников, хрустальная кнопка-клавиша, открывающая бокс в переднем подлокотнике. Но главное, конечно, это управляемый задний спойлер, который способен увеличить прижимное усилие до 40 кг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Водителю Passion доступны все передовые системы безопасности и помощи, включая проекционный дисплей с технологией дополненной реальности AR HUD. В отделке салона седана использованы экологичные материалы Фото: Voyah Корма Passion «зализанная», обтекаемой формы, секвентальные задние фонари со светодиодной полосой выполнены заподлицо с кузовом. Задний спойлер с электроприводом может подниматься и опускаться в зависимости от скорости движения Фото: Voyah Фото: Voyah Фото: Voyah Фото: Voyah Следующая фотография 1 / 5 Водителю Passion доступны все передовые системы безопасности и помощи, включая проекционный дисплей с технологией дополненной реальности AR HUD. В отделке салона седана использованы экологичные материалы Фото: Voyah Корма Passion «зализанная», обтекаемой формы, секвентальные задние фонари со светодиодной полосой выполнены заподлицо с кузовом. Задний спойлер с электроприводом может подниматься и опускаться в зависимости от скорости движения Фото: Voyah Фото: Voyah Фото: Voyah Фото: Voyah

Практичной гибридной схемы для Passion не предусмотрено. Несмотря на пятиметровую длину, это типичная электрическая «зажигалка», тут все для скорости и управляемости. Ну разве что есть выбор из двух версий — EV и EV Long Range, у второй батарея не 82, а 109 кВт•ч, и запас хода не 483, а 608 км. Но, как уверяют в Voyah, за десять минут на быстрой зарядке машина набирает запас хода в 192 км, проверено в ходе испытаний. А твердотельная батарея Passion при температуре до минус 20 градусов Цельсия сохраняет 90 процентов производительности. И удовольствие от вождения длится долго. «Страсть» — ведь это один из переводов названия модели — долго не угасает.

А это важно. Потому что век любой, самой продвинутой модели сегодня короток. Каких-нибудь год-два триумфа — и все, на смену тебе приходят новые красавицы. Еще более продвинутые и наэлектризованные.

Александр Янковский