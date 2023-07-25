Доска почета

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Олег Басилашвили

актер

Настоящий шок я испытал, когда однажды из Восточного Берлина попал в Берлин Западный. Когда увидел я сияние миллионов реклам, уму непостижимое изобилие магазинов, невиданное количество театральных афиш, клубов, кафе, ресторанов, тысячи блистающих автомобилей, первым моим желанием было повернуть быстренько обратно, в привычную серую атмосферу Восточной Германии: мамочка, я чужой на этом празднике жизни!

Александр Дрозденко

губернатор Ленинградской области

Сейчас возможностей для автопрома две: либо Китай, либо АвтоВАЗ. Пока ни Китай, ни АвтоВАЗ к нам не приходят, потому что мы вели переговоры с Кореей и хотели производить малые коммерческие автомобили для бизнеса. Пока этот проект не состоялся. На части площадей «Форда» сегодня производят мебель, и, кстати, неплохую мебель, в том числе кухонную, столешницы, мебель для гостиных.

Никита Мазепин

автогонщик

Команд в Формуле 1 на сегодняшний день десять. С одной у меня на сегодняшний день есть трудности с их неправомерными действиями. Но это не мешает вести возможные переговоры с остальными девятью. Главный вопрос упирается именно в санкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Вячеслав Володин

председатель Государственной думы

Если мы говорим о больших государственных закупках для органов госвласти, бюджетных учреждений, надо все?таки ориентироваться на отечественный автопром. В нынешней ситуации вызовов нам ни в коем случае нельзя кормить наших врагов, которые эти деньги будут использовать на поддержку той же Украины, на поставку им вооружений и техники.

Татьяна Веденеева

телеведущая

Я сегодня ехала в театр и красилась в машине. Я красила губы в машине и ресницы в том числе.

Олег Нилов

депутат Государственной думы

Собственный автомобиль есть — на тебе талоны на бензин, а не автомобиль с водителем. Или если какой-то депутат, чиновник — не грех и на метро прокатиться, это и быстрее будет, и полезнее. Так уж срочно куда-то по делу нужно — вызови такси, а не так, что ты день работаешь, в основном заседаешь, а машина с водителем персональным стоит.