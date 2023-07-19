Смоленский областной суд признал факт геноцида в отношении советских граждан во время фашистской оккупации

Заявителем по делу выступил прокурор Смоленской области Сергей Карапетян. Он просил суд «признать преступления, совершенные в 1941–1943 гг. немецко-фашистскими захватчиками на территории всей Смоленской области, в отношении не менее 540 268 советских граждан, являвшихся представителями мирного населения и военнопленными, проходящими военную службу в Красной Армии — вооруженных силах СССР, военными преступлениями и преступлениями против человечества».

По мнению обвинения, в период с 1941 по 1943 год на территории Смоленской области было убито и отправлено в Германию на каторжные работы не менее 540 268 человек. За время оккупации почти полностью были разрушены города Смоленск, Вязьма, Ярцево, Дорогобуж, Рудня, Велиж, рабочие поселки Издешково и Сафоново. Сильно пострадали Гжатск (Гагарин), Духовщина, Ельня, Сычевка, Рославль. Многие райцентры и деревни были стерты с лица земли (Батурино, Пречистое, Слобода и др.). Всего было разрушено и сожжено не менее 98 172 жилых домов.

Обвинение представило в суд расчет смоленского отделения Главного управления по Центральному федеральному округу Банка России, по оценке которого нанесенный региону материальный ущерб по состоянию на 15 июня 2023 года составил более 17 трлн руб.

Суд провел шесть заседаний, последнее из них — 10 июля. Сегодня, 19 июля, суд удовлетворил заявление прокуратора Смоленской области и признал «преступления, совершенные в 1941–1943 гг. немецко-фашистскими захватчиками на территории Смоленской области, в отношении не менее 540 268 советских граждан <...> военными преступлениями и преступлениями против человечества — геноцидом национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР, — народов Советского Союза, как частью плана, заключавшегося в намерении нацистской Германии избавиться от всего местного населения Советского Союза путем изгнания и истребления его для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами».

Аналогичные процессы проходят или планируются и в других регионах РФ, в апреле началось рассмотрение дела о признании геноцидом убийств нацистами жителей Воронежской области.

Подробнее об этом — в материале «Воронеж вспомнил бомбежки».

Александр Асадчий, Смоленск