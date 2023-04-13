Воронеж вспомнил бомбежки

В Воронежском областном суде вчера началось рассмотрение заявления прокуратуры о признании геноцидом убийств жителей региона нацистами в годы Великой Отечественной войны. За семь месяцев оккупации области более 270 тыс. жителей были убиты или выселены, а ущерб от разрушений в пересчете на современные деньги оценивается почти в 12 трлн руб. Суду предстоит исследовать внушительный архив материалов, в том числе ранее засекреченных. Юридический факт признания геноцида, по мнению прокуратуры,— исторический долг перед ветеранами и жертвами войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спустя 80 лет после освобождения Воронежской области от нацизма действия захватчиков изучат в суде

Фото: Коммерсантъ Спустя 80 лет после освобождения Воронежской области от нацизма действия захватчиков изучат в суде

Фото: Коммерсантъ

13 апреля судья Воронежского областного суда Игорь Чеча приступил к рассмотрению заявления прокурора Воронежской области Николая Савруна о признании геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. На первом заседании по делу судья сообщил суть исковых требований, выслушал выступление прокурора и определился с порядком исследования доказательств.

В заседании иск поддержал старший советник юстиции Игорь Руденко. Согласно заявлению ведомство изучило внушительный массив архивных материалов, в том числе засекреченных ранее, а также материалы уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ по ст. 357 УК РФ (геноцид). Всего суду предоставлено 19 томов доказательств и диски с видеоматериалами. По делу планируется выслушать показания экспертов-историков и жертв оккупации — Нины Зябловой и Любови Копытиной, заставших войну детьми.

Воронежская область находилась в оккупации семь месяцев. По плану основателя нацистской Германии Адольфа Гитлера, регион должен был стать частью планируемого «Рейхскомиссариата Украины». Впервые оккупанты переступили границу области 1 июля 1942 года в районе хутора Широкий в Нижнедевицком районе. По мере продвижения войск были захвачены населенные пункты: территория области делилась на три зоны оккупации — немецкую, венгерскую и итальянскую.

Пребывание захватчиков в регионе, как пишет в иске прокурор, сопровождалось бесчисленными злодеяниями — насилием, истязаниями и убийствами мирных жителей и военнопленных. В Воронежской области была создана разветвленная сеть из 14 концентрационных лагерей, в которых расстреливали, сжигали и обезглавливали пленных, делали им смертельные инъекции. В трех самых крупных лагерях содержались порядка 14 тыс. человек, они участвовали в строительстве железной дороги Берлин — Ростов. В лагере «Дулаг-191», располагавшемся на территории кирпичного завода в Острогожском районе, погибли более 8 тыс. человек.

В иске приводятся данные о масштабном выселении жителей: перед эвакуацией Воронежа в городе жили 286 тыс. жителей, на момент оккупации — лишь 60 тыс. Мирное население захватчики привлекли к работам по обеспечению предприятий в прифронтовой полосе. Для постройки и расчистки дорог, укрепления мостов и защитных противотанковых сооружений немецкие власти проводили мобилизацию: на захватчиков работало все население начиная с 10-летнего возраста, за отказ грозила смерть.

Областной центр в период оккупации был практически стерт с лица земли из-за массированных бомбежек. Из 20 тыс. жилых домов в Воронеже было уничтожено более 18 тыс., сохранилось только 8% коммунального фонда. «Масштаб разрушений был таков, что сами оккупанты предсказывали Воронежу восстановление только через 50 лет»,— говорится в иске.

Оккупация Воронежской области завершилась 2 февраля 1943 года освобождением хутора Широкий. Общий ущерб только областному центру в пересчете на современные деньги прокуратура оценивает более чем в 4 трлн руб., еще более 7 трлн руб. ущерба было нанесено другим населенным пунктам региона. «Эта сумма не является полной, она не учитывает ущерб от гибели мирных жителей»,— сказал Игорь Руденко. Свыше 270 тыс. жителей Воронежской области были убиты или выселены — по мнению надзорного органа, это позволяет говорить о геноциде народов на оккупированных территориях.

«Юридический факт признания геноцида и военных преступлений на оккупированных немцами территориях Советского Союза является не только очевидным решением, вытекающим из основных итогов Нюрнбергского процесса, но историческим долгом общества и государства перед жертвами войны,— объясняет суть иска прокурор.— С окончания Второй мировой войны не прекращаются попытки отрицания исторических событий, игнорируется тот факт, что Советский Союз был основной жертвой германского нацизма». В иске приводятся ранее неизвестные факты преступлений захватчиков.

Рассмотрение дела отложено на 18 апреля. На следующем заседании суд начнет исследовать показания экспертов.

Сергей Толмачев