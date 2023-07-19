Выявлены признаки аварийности памятника истории и культуры в центре Уфы

Межведомственная комиссия при администрации Уфы выявила основания для признания трех многоквартирных домов в центре города аварийными и подлежащими сносу, сообщили в пресс-службе госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору. Речь идет о двух домах на улице Маркса: двухэтажном доме №13/1 1917 года постройки и трехэтажном кирпичном доме №15а 1960 года постройки, а также о трехэтажном доме №79 по улице Пушкина 1935 года постройки, являющемся объектом культурного наследия регионального значения «Здание общественное». Последнее представляет собой кирпичное здание сложной конфигурации, на фасаде расположены рустованные прямоугольными рустами пилястры, в годы ВОВ в нем размещался президиум академии наук Украинской ССР.

Отдел государственного жилищного надзора и лицензионного контроля провел выездное обследование зданий в связи с обращениями их жителей. При осмотре установлено, что дом №13/1 имеет значительный износ, выявлены неисправность шиферного покрытия кровли, следы гниения деревянных конструкций пристроя, в доме 15а изношена кровля, неисправны выступающие балконные конструкции, наблюдается отслоение штукатурного и окрасочного слоя цоколя. В доме №79 также зафиксированы отслоение штукатурного и окрасочного слоя и оголение кирпичной кладки, трещины стен.

Влада Шипилова

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