Возле Усьвинских Столбов построят парк-отель «Панорамный»

Владельцы пермской компании «Акватрейл» построят возле памятника природы Усьвинские Столбы парк-отель «Панорамный». Как сообщается в официальной группе «Акватрейла» в соцсети «ВКонтакте», подготовку места к строительству в компании начали еще в 2020 году. Недавно инициаторы проекта выиграли грант минтуризма на возведение домиков круглогодичного проживания на берегу реки Усьвы. «Это будет комплекс домов и бань с панорамным видом. В планах также — открыть кафе в Усьве. Скоро мы начинаем масштабный процесс строительства, а первых гостей планируем встретить уже этой зимой»,— отметили в «Акватрейле».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Отель возведут на берегу реки Усьвы, пишет ИА «Текст». Здесь построят банный комплекс и семь одноэтажных домов разной площади для круглогодичного проживания. Дома с панорамным видом будут предназначены для пар или семей, а также для компаний до девяти человек. Летом в домиках смогут размещаться туристы-сплавщики, а зимой — горнолыжники. Территория находится недалеко от Усьвинских Столбов, она обеспечена подъездом и дорогой.

Компанией «Акватрейл» управляет ООО «Акватрейл». По сведениям сервиса Kartoteka.ru, компания учреждена в 2015 году предпринимателем Александром Комковым. Помимо «Акватрейла», господин Комков является учредителем АНО «Путешествия, спорт и отдых в Пермском крае».