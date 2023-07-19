Глава РСПП оценил в 40 млрд руб. затраты бизнеса из-за нового перечня загрязняющих веществ

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что отечественным промышленным предприятиям нужно будет потратить почти 40 млрд руб. на установку новых систем контроля за выбросами из-за предложенного Минприроды расширения списка загрязняющих веществ. Господин Шохин сообщил об этом в письме вице-премьеру, министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Копия письма есть в распоряжении РБК, содержание подтвердил источник в одной из компаний, готовивших обращение.

Перечень загрязняющих веществ был издан в 2015. В последний раз в документ вносили изменения в 2019 году.

Речь идет о предложении Минприроды расширить список загрязняющих веществ с 566 до 655.

Глава РСПП отмечает, что расширение списка создает избыточные административные проблемы для промышленности и ухудшает и без того сложное состояние промышленных компаний реального сектора. Он предложил дать оценку рисков инициативы на совместном совещании с участием Минпромторга, Минприроды, Минэкономразвития, Минэнерго и сообщества предпринимателей. По итогам мероприятия нужно отправить доклад в правительство, предлагает господин Шохин.

Пресс-служба Минприроды заявила изданию, что увеличение перечня нужно для более полного учета выбросов предприятий, объективной оценки их негативного воздействия на воздух и повышения экологического контроля. Минпромторг рассмотрит обращения господина Шохина в установленном порядке, сообщила пресс-служба.

Эрдни Кагалтынов