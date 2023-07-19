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Коммерсантъ FM
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Телеком справился со стрессом

Мониторинг отраслевого развития

Несмотря на санкции, разрыв цепочек поставок и турбулентность на рынке труда, результаты работы телеком-отрасли в РФ в 2022 году оказались лучше, чем в прошлые кризисы. По данным Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, доходы отрасли увеличились на 3,1%, до 1,8 трлн руб., что сопоставимо с уровнем 2017 года (3,2%). При этом в 2015 и 2016 годах, когда российская экономика находилась под влиянием санкций из-за присоединения Крыма, доходы в отрасли едва росли или сокращались, а в 2020 и 2021 годах, во время пандемии, рост составил лишь 1,5% и 2,5% соответственно. В 2022 году увеличение доходов было обусловлено прежде всего повышением тарифов на услуги для населения (+6,8%, что, однако, ниже уровня инфляции — 11,94%). При этом для юрлиц тарифы практически не изменились (+0,3%). За год доходы от услуг этим группам потребителей выросли на 4,4% и 1,6% соответственно, физические лица обеспечили более 53% доходов индустрии.

Почти все сегменты телекома по итогам 2022 года вышли в плюс. Наибольший прирост доходов зафиксирован от мобильного интернета (плюс 8,6%, до 356 млрд руб.). Доходы от фиксированного интернета выросли на 4,2%, до 243 млрд руб., на столько же — от телерадиовещания (до 115 млрд руб.). Выручка от мобильной сотовой связи увеличилась на 1,8% (до 463 млрд руб.), спутниковой связи — на 0,9% (до 19 млрд руб.), прочих услуг связи — на 1,9% (до 485 млрд руб.). Отрицательную динамику (минус 4,6%, до 125 млрд руб.) показали доходы от фиксированной телефонной связи на фоне снижения на 16,4% продолжительности исходящих телефонных соединений.

Вместе с тем растущий объем средств приходится на все меньшее число организаций. Так, если в 2015 году в отрасли насчитывалось 17,4 тыс. юрлиц, то на конец 2022-го, по данным «СПАРК-Интерфакс», их число сократилось до 9,2 тыс. «С рынка телеком-услуг уходят в основном небольшие интернет-провайдеры, работающие на локальных рынках и предоставляющие услуги фиксированного доступа к сети»,— подчеркивают в ИСИЭЗ. Напомним, ранее Минцифры совместно с крупнейшими операторами связи подготовило предварительный вариант стратегии развития отрасли до 2035 года, учитывающий присоединение к РФ новых территорий, интерес развивающихся стран к российским решениям и отказ от устаревших технологий, включая 3G.

Венера Петрова

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