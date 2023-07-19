Следствие дошло и до следствия

Хорошевский райсуд Москвы признал взяточницей бывшего следователя следственного департамента (СД) МВД РФ Светлану Фесинец. Она прослужила в органах юстиции министерства 25 лет, была уволена по недоверию, а последние два года судилась со своими бывшими коллегами, добиваясь снятия подозрений и восстановления на службе. Проигравшая все суды экс-подполковник юстиции проведет в колонии 8,5 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Проблемы у старшего следователя по особо важным делам 2-го отдела СД МВД РФ Светланы Фесинец, специализировавшейся на расследовании преступлений коррупционной направленности, начались летом 2021 года. После проверки ее декларации сотрудниками собственной безопасности МВД выяснилось, что подполковник юстиции зачем-то утаила от проверяющих факты продажи автомобиля «Ока» и получения от пожилого родственника в дар 5 млн руб. Потом выяснилось, что она не задекларировала еще с десяток мелких счетов и карт, оформленных в разных российских банках, и руководство департамента дало следователю понять, что доверие к ней, как было сказано в официальной формулировке, утрачено.

Начатую процедуру увольнения опытного следователя в июне 2021 года удалось ненадолго приостановить после обнаружения в салоне BMW X6 Светланы Фесинец гранаты Ф-1. В процессе осмотра и изъятия боеприпаса, оказавшегося муляжом, потерпевшая заявила сотрудникам СКР, что ее пытается запугать владелец строительной компании «ЭМК-Инжиниринг» Андрей Чесноков — фигурант находящегося в ее производстве громкого уголовного дела о хищении 500 млн руб. у Минобороны. В связи с поданным госпожой Фесинец заявлением СКР пришлось возбуждать уголовное дело по факту угрозы следователю (ст. 296 УК РФ), однако уже через несколько дней выяснилось, что закладку организовала сама потерпевшая, а исполнил «угрозу» ее давний приятель, согласившийся поучаствовать в пиар-акции. По замыслу ее участников, «покушение» должно было восстановить доверие начальства к провинившемуся следователю, но этого не произошло. Владелец учебной гранаты и его напарник были приговорены судом к небольшим штрафам, а госпожа Фесинец — уволена по компрометирующим ее обстоятельствам.

Расставшись с должностью и службой в МВД к осени того же года, экс-следователь решила отдохнуть в Италии, но вылет в Милан сорвали новые подозрения — на этот раз уже в коррупции. Как оказалось, в СКР обратился с заявлением пожилой коллекционер Иван Серегин. Пенсионер решил повиниться в том, что три года назад материально стимулировал работу следователя Фесинец, которая разыскивала тогда пропавшие у него иконы. По данным заявителя, он передал отставному сотруднику СД Дмитрию Скворцову 2,5 млн руб., а тот пообещал ускорить поиски коллекции через свою бывшую коллегу Фесинец. Однако помощь полицейских пенсионеру в итоге не понадобилась. Иконы нашлись у его бывшей жены, поэтому господин Серегин и решил оформить запоздалую явку с повинной.

Все трое участников передачи особо крупной взятки стали обвиняемыми по уголовному делу, однако взяткодатель Серегин был освобожден от ответственности как деятельно раскаявшийся. Посредник Скворцов оказался недоступен для уголовного преследования, поскольку уехал в Швецию. Таким образом, в деле осталась только предполагаемая получатель взятки Фесинец — ее и обвинили по соответствующей ч. 6 ст. 290 УК РФ. Стоит отметить, что особую роль в судьбе экс-следователя сыграли купленные ею незадолго до возбуждения уголовного дела авиабилеты в Милан. Запланированная ею поездка дала повод следователю СКР ходатайствовать об аресте обвиняемой, а Кунцевскому райсуду Москвы — удовлетворить запрос.

Попав в СИЗО, Светлана Фесинец начала судиться со своими бывшими коллегами, оспаривая их решения сразу по нескольким направлениям. Подполковник юстиции жаловалась на незаконность своего увольнения, требуя не только восстановить ее в должности, но также выплатить ей жалованье за «вынужденные прогулы», а время нахождения в СИЗО — приплюсовать к стажу. Свое уголовное преследование госпожа Фесинец называла заказным, полагая, что пенсионер вместе с его бывшей женой оговорили ее по заказу фигурантов других уголовных дел коррупционной направленности, расследованных в СД. Наконец, подполковник методично обжаловала в Мосгорсуде свой арест и каждое его продление, однако ни в одном из процессов успеха так и не добилась. Не согласился с ее доводами и Хорошевский райсуд, разбиравший уголовное дело о взятке по существу. Экс-следователь была приговорена к восьми с половиной годам колонии общего режима и запрету занимать должности на госслужбе и в правоохранительной системе еще в течение пяти лет после отбытия срока. Защита осужденной планирует обжаловать судебное решение.

Сергей Машкин