Бывшему замдекана юрфака подобрали преступное сообщество

Как стало известно “Ъ”, от 7 до 15 лет лишения свободы получили шесть участников организованного преступного сообщества во главе с бывшим заместителем декана юридического факультета МГУ Владимиром Степановым-Егиянцем. Все они признаны виновными в незаконном захвате столичной компании «Автофинанс». При этом, как установили правоохранители и суд, фигуранты не только получили в собственность саму фирму, но и похитили с ее автостоянки 16 автомобилей, которые ее клиенты сдали в автоломбард. Общий ущерб от действий подсудимых, по материалам дела, составил около 30 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Степанов-Егиянц

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Владимир Степанов-Егиянц

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

К рассмотрению этого уголовного дела Симоновскому райсуду столицы приходилось приступать дважды. В августе 2020 года материалы расследования рассматривала судья Валентина Луценко. Однако приговор она вынести так и не смогла, вернув в октябре 2020 года уголовное дело в отношении Владимира Степанова-Егиянца и пяти его подельников, обвиняемых в создании организованного преступного сообщества (ОПС) или участии в нем, грабеже и использовании заведомо подложных документов (ч. 1 и 2 ст. 210, п. «а» ч. 3 ст. 161 и ч. 2 ст. 327 УК РФ), прокурору для устранения нарушений норм УПК. В частности, как посчитал суд, в обвинительном заключении не было указано время совершения преступления, а вменяемый в вину фигурантам грабеж, по мнению суда, следовало квалифицировать как особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако в апелляции прокуратуре удалось доказать, что фигуранты совершили именно грабеж, да и время совершения преступления в деле тоже было вполне точно указано.

В ноябре 2020 года к рассмотрению этого дела приступил уже другой судья Симоновского райсуда Юлия Окунева. Из оглашенного ею приговора следует, что вина подсудимых следствием была полностью доказана по всем инкриминируемым им эпизодам.

В итоге все фигуранты получили весьма внушительные сроки — от 7 до 15 лет лишения свободы.

Причем пяти мужчинам во главе с бывшим замдекана юрфака МГУ Владимиром Степановым-Егиянцем наказание придется отбывать в колонии строгого режима.

Отметим, что господин Степанов-Егиянц имеет весьма впечатляющую биографию. До того как попасть под уголовное преследование, он являлся членом президентского Совета по противодействию коррупции, состоял в ревизионной комиссии фонда управления целевым капиталом МГУ, входил в экспертный совет временной комиссии по развитию информационного общества Совета федерации, а в 2016 году даже баллотировался в депутаты Госдумы.

Как следует из материалов уголовного дела, преступление было совершено в период с 12 декабря 2016 года по 22 июля 2017 года. Расследование, которое проводила столичная полиция, началось с обращения в правоохранительные органы гендиректора столичного ООО «Автофинанс» (занимается различными сделками с автомобилями) Артема Бородинова. Из него следовало, что имущество бизнесмена подверглось захвату. Предприниматель узнал, что перестал числиться владельцем собственной компании. Сначала ему были предъявлены документы, из которых следовало, что он якобы добровольно вышел из состава учредителей ООО. Мало того, в июле 2017 года, как установило следствие, рейдеры похитили из автоломбарда 16 автомобилей стоимостью около 30 млн руб.

Отметим, что одним из оснований для привлечения к уголовной ответственности руководящего сотрудника одного из самых престижных факультетов МГУ Степанова-Егиянца стали показания единственной в этой преступной группе женщины Ольги Васильевой (получила восемь лет колонии).

Из показаний Ольги Васильевой, специализировавшейся на оказании услуг в сфере регистрации юридических лиц, следовало, что именно по просьбе господина Степанова-Егиянца по поддельному паспорту она переоформила «Автофинанс» на другого владельца без ведома прежнего. В качестве подставного лица выступил Николай Ломакин, получивший срок меньше остальных — семь лет.

Под стражей в момент рассмотрения этого дела в суде находился лишь один фигурант. Остальные — под домашним арестом, запретом определенных действий и подпиской о невыезде. А так и не признавший своей вины бывший замдекана юрфака МГУ, после того как провел в СИЗО максимально возможный по закону срок, был выпущен под залог 40 млн руб., который за него внесли совладельцы компании по производству мороженого «Чистая линия» Гагик Эвоян и Тигран Матинян. Так что под стражу осужденных взяли сразу же после оглашения приговора, который их защита считает несправедливым и намерена обжаловать.

Олег Рубникович