Банкиры почитали про беженцев

Работающие в Белгородской области банки сообщили «Ъ-Черноземье», что начали оформлять реструктуризацию долгов и кредитные каникулы для жителей Шебекинского округа, находящегося под непрекращающимися обстрелами ВСУ. Финансисты поясняют, что «списывать долги» отселенным жителям не будут, а лишь предоставят временную отсрочку, если подтвердится, что граждане действительно лишились работы и доходов. В ЦБ призывают банкиров быть лояльнее к белгородцам и сохранять за ними «хорошую кредитную историю» на будущее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Банк России накануне разослал финансовым организациям письмо с «рекомендацией идти навстречу» должникам из приграничных районов Белгородской области, вынужденно покинувшим свои дома и рабочие места и лишившимся возможности платить по кредитам, подтвердили «Ъ-Черноземье» в ЦБ. Как пояснил губернатор Вячеслав Гладков, это письмо дает беженцам из приграничья «право претендовать на изменение условий кредитного договора». Меры поддержки доступны только для физлиц в рамках ипотечных и потребительских кредитов (в том числе автокредитов ), а также микрозаймов. По словам губернатора, для «пересмотра условий договоров» жителям приграничья нужно обращаться в «любые офисы» своего банка, но также заявку возможно подать через приложения или горячие линии финорганизаций.

По данным источников «Ъ-Черноземье» на финансовом рынке региона, после получения рекомендаций от ЦБ банки не стали разрабатывать единые условия мер поддержки для беженцев, а предпочли рассматривать случай каждого заявителя индивидуально. В частности, такие внутренние программы уже появились, по данным «Ъ-Черноземье», в Сбербанке, Россельхозбанке и Промсвязьбанке.

Директор Россельхозбанка в Белгородской области Андрей Долгий подтвердил, что местный филиал уже получил «несколько десятков заявлений на кредитные каникулы от клиентов, проживающих или зарегистрированных в Шебекинском округе, а также от зарегистрированных в других районах, но работавших в Шебекине». «Банк нацелен на то, чтобы сделать все от него зависящее для облегчения условий жизни пострадавших граждан. Эти заявления мы рассматриваем и удовлетворяем в приоритетном порядке»,— сказал «Ъ-Черноземье» господин Долгий.

В Центрально-Черноземном банке Сбербанка сообщили «Ъ-Черноземье», что также запустили «специальную программу поддержки заемщиков приграничных территорий». «Клиентов проактивно информируют о возможности оформить урегулирование задолженности, часть из них такой возможностью уже воспользовалась»,— рассказали в пресс-службе ЦЧБ. В Промсвязьбанке планируют прокомментировать ситуацию позднее.

И регулятор, и большинство участников рынка пока детально не оценивали количество возможных претендентов на кредитные каникулы и суммы их долгов при принятии решения о введении мер поддержки, добавил один из источников «Ъ-Черноземье». «За этими мерами не стоят экономические обоснования, основанные на рыночных оценках задолженности»,— сказал он.

«Подсчитать количество участников будет возможно уже после обработки всех заявлений, как это было в первый год пандемии. Пока понятно, что речь не идет о каком-то массовом списании долгов всем шебекинцам. Кредитные каникулы и реструктуризацию, как и в рамках коронавирусных программ, могут получить те клиенты, которые реально обоснуют невозможность платить привычные суммы,— пояснил источник.— К примеру, определенная часть прописанных в Шебекине работала в Белгороде и других городах. Они возможность трудиться и источник своих доходов не потеряли, даже если были вынуждены переехать. И напротив — некоторые жители других белгородских муниципалитетов лишились своих рабочих мест в Шебекинском округе, а значит, у них есть основания обратиться за мерами поддержки».

ЦБ в своем письме, по данным «Ъ-Черноземье», рекомендовал банкам самим предлагать клиентам «варианты урегулирования задолженности» и одновременно не рассматривать меры поддержки «как факторы, ухудшающие кредитную историю заемщиков в будущем».

Как сказано в статистическом бюллетене Банка России, долги жителей Белгородской области перед банками по итогам 2022 года составили 219,79 млрд руб. Из этой суммы на ипотеку и другие виды жилищных кредитов пришлось 98,58 млрд руб. Речь идет об остатках еще не выплаченных займов, а не о просроченной задолженности. Закредитованность жителей региона за год спецоперации только выросла. По итогам 2021-го их совокупные долги по кредитам составляли 204,91 млрд руб., а по жилищным кредитам — 81,65 млрд руб.

Введенные банками меры касаются исключительно физлиц. Предприниматели из Белгородской области ранее просили Банк России поддержать их стартом программы кредитов для приграничного бизнеса под 6% годовых с субсидируемой из бюджета ставкой. Об этом напомнил на сессии общественных обсуждений подготовленного ЦБ обзора денежно-кредитной политики глава белгородского отделения «Деловой России» Сергей Лисов. Тогда в ЦБ его инициативу не оценивали.

«Ъ-Черноземье» обратился к представителям регулятора с просьбой прокомментировать ее на ближайшей пресс-конференции председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной 9 июня.

Сергей Калашников