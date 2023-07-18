Помощь беженцам задержалась на счетах

Петербургские общественники, которые ранее жаловались на блокировку «Сбером» счетов, задействованных в сборе пожертвований для беженцев из зоны СВО и из украинских регионов, начали сообщать о снятии ограничений. Ограничения пока сняты со счетов части физических лиц, счета организаций, осуществляющих помощь беженцам, остаются заблокированными. Сообщения о блокировке счетов в «Сбере» по причине переводов «на сомнительные цели» начали поступать из разных регионов в первой половине июля. Сами организаторы помощи опасаются, что ситуация с блокировкой может отразиться на количестве пожертвований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Волонтеры, которые занимаются помощью украинским беженцам в Санкт-Петербурге, начали сообщать о разморозке «Сбером» счетов их доноров. Эту информацию подтвердил «Ъ» правозащитник Егор Захаров, организатор сбора средств на помощь пострадавшим при наводнении в Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС в июне 2023 года. По данным «Ъ», доступны пока не все счета — речь идет лишь о части физлиц, переводивших незначительные суммы.

Григорий Михнов-Вайтенко, бывший священником РПЦ до своих критических высказываний о начале боевых действий в Донбассе в 2014 году и ныне возглавляющий «православную общину апостольской традиции во имя Святой Троицы», был одним из первых, кто сообщил о блокировке счетов общины, занятой в том числе сбором помощи для беженцев. По его словам, «Сбер» ограничил доступ к счетам организации и пока не восстановил его. «У нас серьезные обороты, мы за все отчитываемся,— сказал господин Михнов-Вайтенко.— Мы религиозная организация, отчитываемся перед Минюстом. Если возникают вопросы, они их задают, предписания Росмониторинга мы выявляем». Григорий Михнов-Вайтенко с 2022 года является координатором организации медицинской и юридической помощи беженцам с территории Украины, прибывающим в Санкт-Петербург. Гуманитарная работа общины, по его словам, продолжается: «По медицинским услугам у нас заключен договор, и расчет идет не за каждую процедуру, а раз в месяц. У нас как раз, к счастью, был закрыт предыдущий месяц, и надеюсь, что, когда надо будет платить за июль, ситуация разрешится. Пока мы продолжаем оказывать услуги под честное слово». Общественник пока не смог получить объяснений ситуации со стороны «Сбера». Он опасается, что без какого-либо развернутого разъяснения банка граждане перестанут жертвовать свои средства, опасаясь повторения блокировок. Две трети пожертвований, по его словам, поступают от частных лиц.

Ранее депутат заксобрания Петербурга от «Яблока» Борис Вишневский заявил, что обратился к Герману Грефу с просьбой разъяснить ситуацию с блокировками. Официального ответа он, по его словам, пока не получил, но подтвердил «Ъ», что ему известно о разблокировании счетов десятков граждан: «Я думаю, огласка и запросы подействовали, но пока разблокировки коснулись только доноров, а у организаторов сборов все еще заблокировано».

Тем, чьи счета оказались заморожены, банк, по их словам, присылал типовые уведомления о том, что их подозревают в нарушении законодательства о противодействии финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов.

В частности, такое письмо получила художница Марина Дайковская: блокировка счета, по ее словам, вынудила ее устроить распродажу своих работ и собирать средства на карты друзей. С похожей ситуацией столкнулась петербургская журналистка Галина Артеменко. По ее словам, в «Сбере» с ней отказались вступать в диалог, а причину блокировки не разъяснили и после письменного обращения. При этом снять средства со счета ей удалось: «На следующий день после блокировки я должна была встречать семью с затопленных территорий — нужны были деньги, сотрудница банка пошла мне навстречу и выдала часть средств — 90 тыс. руб.». Пенсию госпоже Артеменко обещали выдавать раз в месяц в отделении по предъявлении паспорта.

Господин Вишневский сообщил «Ъ», что собирается обратиться в прокуратуру на предмет проверки законности действий банка. «Ссылки на ФЗ-115 абсолютно недопустимы, данный закон не дает банку таких полномочий»,— считает политик.

В «Сбере» отказались пояснить блокировки корреспонденту «Ъ». «Извините, но мы не будем это комментировать»,— сказала руководитель пресс-службы «Сбера» Полина Тризонова. Направленный в банк запрос «Ъ» пока остается без ответа.

В пресс-службе финансового омбудсмена сообщили, что на данный момент обращений граждан о блокировке счетов не поступало.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург