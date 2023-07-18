Пушкин пусть моет

Городские и краевые власти обсуждают судьбу здания «Пушкинской бани» в центре Перми. Мэрия изъяла здание у прежнего арендатора — структуры, близкой к бизнесмену Валерию Япарову. По мнению администрации, арендатор не исполнял своих обязательств. Господин Япаров считает, что на месте бани планировалось построить жилье. Представители властей, напротив, утверждают, что назначение объекта планируется сохранить, а застройка участка не обсуждается. Эксперт «Ъ-Прикамье» отмечает, что участок под баней находится в центре Перми и может подойти под застройку, однако публично подобные планы не озвучивались.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Администрация Перми принудительно изъяла помещение «Пушкинской бани» (ул. Пушкина, 64) у арендатора — АНО «Спортивно-оздоровительный центр “Энергия”». Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе мэрии, здание было изъято 26 июня судебными приставами совместно со специалистами администрации в рамках исполнения постановления апелляционного суда.

Согласно оценке администрации Перми, арендатор не исполнял своих обязательств. «Сейчас прорабатываются разные варианты дальнейшего использования помещения. При этом обязательным условием будет сохранение назначения объекта — оказание банно-бытовых услуг населению»,— прокомментировали ситуацию в мэрии.

«Пушкинская баня» около 15 лет находилась в аренде предпринимателя Валерия Япарова, пока суд не признал его банкротом. В ноябре 2018 года двухэтажное здание передали в аренду АНО «Спортивно-оздоровительный центр “Энергия”», также имеющей отношение к господину Япарову. С 2019 года в суде рассматривалось заявление о расторжении договора аренды бани с СОЦ «Энергия» и взыскании долгов по аренде. Баня прекратила работу в 2020 году из-за пандемии Covid-19 и так и не возобновила свою деятельность.

Валерий Япаров подтвердил «Ъ-Прикамье» изъятие здания и заявил, что оспаривает это решение.

На прошлой неделе варианты развития и использования «Пушкинской бани» обсуждались на совещании у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В пресс-службе правительства Пермского края сообщили, что окончательного решения по поводу использования здания принято не было: «Варианты будут определены исходя из приоритета по сохранению бани».

По информации «Ъ-Прикамье», ранее зданием бани интересовался предприниматель Дмитрий Шубодеров. По информации собеседников, знакомых с ситуацией, он планировал взять здание в концессию, чтобы открыть на его базе филиал столичных «Сандуновских бань».

Дмитрий Шубодеров подтвердил, что несколько лет назад он рассматривал возможность развития бани. «Мы думали об этом. Был разговор, чтобы взять франшизу у “Сандуновских бань”. Но с передачей имущества “Пушкинской бани” была очень долгая история, и мы отказались от этой идеи»,— рассказал господин Шубодеров. Источник, близкий к региональному правительству, также сообщил, что сейчас Дмитрий Шубодеров не рассматривается в качестве потенциального инвестора.

Валерий Япаров заявил «Ъ-Прикамье», что готов самостоятельно развивать баню в формате концессии или государственно-частного партнерства. По мнению господина Япарова, господин Шубодеров якобы планировал снести баню и построить на ее месте жилье. «Единственный, кто может сохранить “Пушкинскую баню”, это я»,— заявил предприниматель.

Гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев считает, что «бани нужны в городе». «Тем более что таких объектов не так много. Однако непринципиально, чтобы она находилась именно в центре города. Люди готовы ездить в баню и на окраине города, если там хорошее качество услуг. Участок на пересечении улиц Пушкина и Газеты “Звезда” находится в центре Перми и может подойти для строительства жилья (если зонирование позволяет это сделать). Однако пока проектов застройки данного участка не объявлялось, а власти публично заявили о намерениях сохранить объект»,— отмечает эксперт.

Евгения Ахмедова, Константин Кадочников