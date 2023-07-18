Как Минфин учитывает частные деньги в госпрограммах

Как уточнили после выхода колонки в «Ъ» в Минфине, министерство разместило на regulation.gov.ru корректный текст проекта постановления об учете частных средств в финансировании госпрограмм — однако он был искажен в процессе отображения на портале. По сути, предлагаемый Минфином проект нацелен на то, чтобы исключить «двойной счет», а также учет госстимулирования в составе финансирования госпрограмм за частный счет — для этого, в частности, проект ведомства предполагает ежегодный анализ планируемых и реально осуществленных расходов, который позволит исключить «бумажные» вложения и уточнить финансовые условия исполнения государственных планов.

«Упомянутые в статье "несуществующие" подпункты "а" и "б" содержатся в проекте постановления правительства "О порядке планирования финансового обеспечения государственных программ (комплексных программ) за счет внебюджетных источников финансирования". Убедиться в этом можно, скачав документ в формате word с сайта regulation.gov.ru. Обращаем внимание, что полноценное ознакомление с нормативными правовыми актами на сайте regulation.gov.ru с корректным отображением текста возможно именно при скачивании документа на указанном сайте»,— говорится в сообщении Минфина. Также в министерстве рекомендуют обращаться по поводу некорректного отображения документов на портале в ответственное за его работу Минэкономики.

Отдел экономики