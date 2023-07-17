Не сказали «а», не сказали и «б»

Публикация разрабатываемых органами власти документов на regulation.gov.ru вынуждает нас к зачастую «конвейерному» чтению — даже на уровне проектов постановлений правительства и законопроектов это десятки документов в день. Иногда они сливаются в нескончаемую техническую суету, но бывает и наоборот, в рутине становятся видны крупные процессы — что-то происходит в России. Так, в последние недели в потоке стала видна большая работа Минфина, его служб и коллег по правительству по ужесточению и формализации «стимулирующих» расходов государства в экономике (см. “Ъ” от 12 июля): как будто внезапно потребовалось свести данные обо всех субсидиях, грантах, средствах поддержки МСП, налоговых расходах на ее развитие в единую систему — все разом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В минувший вторник у главы правительства Михаила Мишустина прошло совещание «по экономическим вопросам», на котором кроме вице-премьеров и ключевых министров, отвечающих за доходы и расходы, присутствовали глава Банка России Эльвира Набиуллина и экономический советник Кремля Максим Орешкин. Зачем собирались, публично подробно не сообщалось — вряд ли же поздравить главу Минэкономики Максима Решетникова с днем рождения и сообщить друг другу, что инфляция в РФ низкая, а социальные обязательства будут выполнены. Учитывая же время года и последовавшие разговоры при скудости официальной версии, совещание было о будущем бюджете и его проблемах.

Предполагать их есть все основания: падение доходов от экспорта (см. “Ъ” от 6 и 14 июля) при росте импорта и сдвиге его структуры в пользу конечного потребления и уже дефицитном бюджете 2023 года требует четкого понимания будущих расходов, что и вызывает всплеск требований обеспечить систему «Электронный бюджет» данными о них. Рост же госстимула для адаптации экономики (см. “Ъ” от 14 июля) сдвигает фокус именно на эти траты: они, в отличие от социальных, военных и т. п., легче всего поддаются сокращению, но и сильнее всего влияют на среднесрочные перспективы экономики — сможет ли она заместить товарами собственного производства тот самый импорт и когда (пока, очевидно, нет).

Почему мы думаем, что это и поток документов — «звенья одной цепи»? Потому что буквально в пятницу на regulation появился новый документ из той же серии: проект порядка планирования обеспечения госпрограмм внебюджетными средствами. И обычно аккуратный до крючкотворства макроэкономический блок Минфина впопыхах вывесил версию с грубыми ошибками: в документе сказано, что частными деньгами в госпрограммах можно считать то-то и то-то, «за исключением случаев, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта» — а подпунктов «а» и «б» в нем и нет. Потеряли в суете, бывает; но похоже, что основания для суеты все-таки есть.