Великобритания пересмотрит оборонную политику с учетом опыта Украины в конфликте с Россией

Великобритания планирует потратить дополнительные £2,5 млрд ($3,3 млрд) на армейское вооружение и создать новые «глобальные силы реагирования», пообещав извлечь уроки из вооруженного конфликта на Украине. Соответствующие изменения представило Минобороны Британии. О них глава военного ведомства Бен Уоллес рассказал в парламенте, а на мероприятии в Лондоне подтвердил свою грядущую отставку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anna Gordon, Reuters Фото: Anna Gordon, Reuters

«Россия эффективно доказала, нет смысла иметь армии на плацу, большое количество людей и техники, если они не могут быть объединены в единую силу полного спектра, поддерживаемую в полевых условиях в соответствии со всеми требованиями современных боевых действий»,— сообщил Бен Уоллес законодателям (цитата по AFP). Министр добавил, что для этого требуются «профессиональные силы, хорошо оснащенные и быстро адаптирующиеся, поддерживаемые критически важными средствами и обширными запасами боеприпасов».

Украина, по его словам, стала «боевой лабораторией» для испытания нового оружия в условиях конфликта, и это «указало путь» Великобритании в том числе.

На мероприятии в Лондоне Бен Уоллес сообщил, что скоро произойдут министерские перестановки. «Ходят слухи, что завтра или послезавтра будут кадровые перестановки»,— сказал он, добавив, что он слышал разные мнения о сроках от людей в правительстве (цитата по агентству Reuters). Министр также подтвердил, что уйдет в отставку. «Я отслужил свой срок. Пришло время двигаться дальше»,— сообщил он.

На днях Бен Уоллес объявил, что покинет свой пост осенью, не будет баллотироваться в члены британского парламента и уйдет из политики.

Мария Федотова