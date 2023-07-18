Reuters: «Зарубежнефть» планирует продать свою долю в индонезийском месторождении Tuna

Российская нефтяная госкомпания «Зарубежнефть» может продать свою долю в индонезийском месторождении Tuna, сообщило Reuters. Эту информацию подтвердил представитель индонезийского регулятора в области разведки и добычи нефти и газа SKK Migas Бенни Лубиантара.

«"Зарубежнефть" действительно планирует продать свою долю в индонезийском газовом проекте Tuna»,— сообщил журналистам господин Лубиантара. Возможных покупателей доли российской компании он не назвал.

«Зарубежнефти» в месторождении в Индонезии принадлежит 50-процентная доля, вторым равноправным собственником Tuna является британская нефтяная компания Premier Oil Tuna B.V. В самой «Зарубежнефти» информацию о возможной продаже доли компании в индонезийском месторождении пока не прокомментировали.

«Зарубежнефть» — российская нефтяная компания, 100% акций которой принадлежат России. Компания занимается добычей нефти во Вьетнаме и на Кубе, ей также принадлежит нефтеперерабатывающий завод в Боснии и Герцеговине.

Александр Кислов