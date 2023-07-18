В Москве арестовали бывшего председателя Ростовского облсуда и ее зама

Бывшего председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву и экс-зампреда судебной инстанции Татьяну Юрову арестовали на два месяца. Решение об этом принял Басманный суд Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Золотарева

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Елена Золотарева

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Золотаревой и Юровой меры пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщили в судебной инстанции (цитата по «РИА Новости»). Согласно решению суда, Елена Золотарева и Татьяна Юрова пробудут в СИЗО как минимум до 17 сентября.

Следствие считает, что Татьяна Юрова может быть причастна к четырем эпизодам получения взятки и еще одному посредничеству во взяточничестве. По данным СКР, в 2022 году она предложила Елене Золотаревой, которая на тот момент возглавляла Ростовский облсуд, взятку в 10 млн руб. За эти средства требовалось обеспечить принятие «нужного» решения по уголовному делу. Елена Золотарева якобы согласилась и повлияла на своих коллег. Также следствие считает, что в сговоре с Еленой Золотаревой зампред получила две взятки в размере 2 млн руб. и две — 1 млн руб. За эти средства руководители суда гарантировали принятие необходимых актов на уровне апелляции.

В мае 2023 года Высшая квалификационная коллегия судей разрешила СКР возбудить в отношении Татьяны Юровой и Елены Золотаревой уголовное дело, лишив их судебного иммунитета.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ» «Ростовских судей ждут в "Лефортово"».

Александр Кислов