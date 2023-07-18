Chevrolet показал новый кроссовер Traverse

Компания Chevrolet представила новое поколение кроссовера Traverse, которое выйдет на рынок в 2024 году.

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Автомобиль, сохранив платформу предшественника, получил полностью новый кузов в стиле Chevrolet Tahoe. Кроссовер выйдет на рынок в четырех комплектациях — LS, LT, Z71 и RS — которые отличаются как дизайном, так и оснащением. Полностью переработан и интерьер, в котором появились 11-дюймовая цифровая панель приборов, мультимедиа с 17,7-дюймовым экраном, а селектор коробки передач перенесен с центрального тоннеля на рулевую колонку.

В оснащение Chevrolet Traverse включены акустика Bose, адаптивный круиз-контроль, фирменный автопилот Super Cruise, комплекс систем активной безопасности, а также трехрядный салон, который может быть 7- или 8-местным. Автомобиль получил внедорожную версию Z71 с доработанной подвеской, новыми бамперами и особыми настройками полного привода.

Кроссовер доступен с единственным силовым агрегатом — модель оснащена 319-сильным 2,5-литровым бензиновым турбомотором с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. За доплату предложены полноприводные варианты автомобиля.

Новый Chevrolet Traverse в продаже появится в первом квартале 2024 года. Напомним, текущее поколение кроссовера выпускается с 2018 года.

Максим Вершинин

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