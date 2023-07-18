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«"Театровидение" теперь и в Москве»

Дмитрий Буткевич — о программе проекта

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие мероприятия пройдут в рамках «Театровидения».

Фото: «ТеатровИдение»

Фото: «ТеатровИдение»

Очень любопытное мероприятие состоится в театре «Мастерская Петра Фоменко» с 18-го по 21-е июля. В течение четырех дней для любителей и профессионалов в офлайн- и онлайн-режиме пройдет демонстрационная сессия с названием «Театровидение».

Это будут практические занятия по созданию видеоверсии спектакля, предназначенной для прямой трансляции, а также серия мастер-классов операторов-постановщиков, звукооператоров, режиссеров видеотрансляций, — всех тех специалистов, кто отвечает за качество театрального видеоконтента.

Проект «Театровидение» взял начало в сентябре 2022-го при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Союза театральных деятелей России. Как рассказал мне создатель и вдохновитель проекта, мой старинный друг и наш бывший радийный коллега Александр Руснак, нынешняя сессия станет уже пятой по счету. Проект выезжал в Рязань, Новосибирск, Красноярск и Нижний Тагил, а теперь он в Москве.

Главная задача ставится таким образом — помощь театрам страны в создании всевозможных форм видео: от технических записей репетиций до самостоятельных видеоверсий, от онлайн-трансляций спектаклей до рекламы.

В первый день сессии состоится открытый круглый стол «Что оставляет театр потом...». Здесь участники обсудят вопросы создания и использования видеопродукции, которая может быть в театре, а также уже существующие возможности проекта «Театровидение-старт» по оказанию поддержки отечественным театральным структурам в повышении качества производимого ими контента.

К разговору со специалистами также приглашаются профессионалы в области театрального маркетинга, представители IT-компаний, работающие в области создания площадок и агрегаторов аудиовизуального контента, режиссеры и технические директора театров.

В рамках сессии пройдет две видеосъемки спектакля «Подарок», поставленному по пяти рассказам Ги де Мопассана режиссером Юрием Титовым. Это будет 19-го (черновой вариант) и 20 июля (чистовая съемка). Кстати, художником-постановщиком спектакля является мой студент из ГИТИСа Мартын Степанов. Это предмет моей особой гордости.

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