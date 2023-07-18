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«Динамо» прорубило окно в Мексику

Первым новичком клуба в межсезонье станет опорный полузащитник ее национальной сборной

Первым в истории чемпионата России мексиканским легионером станет Луис Чавес. С помощью игрока, который превратился в востребованную фигуру буквально в течение нескольких последних месяцев, провалившее прошлый сезон «Динамо» собирается закрыть важную позицию опорного полузащитника.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре Луис Чавес входил в стартовый состав сборной Мексики во всех трех матчах группового этапа, а во встрече с Саудовской Аравией отметился эффектным голом со штрафного

На чемпионате мира 2022 года в Катаре Луис Чавес входил в стартовый состав сборной Мексики во всех трех матчах группового этапа, а во встрече с Саудовской Аравией отметился эффектным голом со штрафного

Фото: Alberto Lingria / Reuters

На чемпионате мира 2022 года в Катаре Луис Чавес входил в стартовый состав сборной Мексики во всех трех матчах группового этапа, а во встрече с Саудовской Аравией отметился эффектным голом со штрафного

Фото: Alberto Lingria / Reuters

О том, что в ближайшие дни будет оформлен трансфер Луиса Чавеса в «Динамо», сообщили FootballTransfers, TV Azteca и еще ряд источников. По их данным, условия личного контракта Чавеса с московским клубом уже согласованы, и, вполне вероятно, он успеет присоединиться к нему еще до старта очередного чемпионата России. «Динамо» выпало его открывать пятничным матчем с «Краснодаром».

Для проявлявших удивительную для гранда сдержанность динамовцев эта сделка станет первой в рамках текущего летнего трансферного окна. И она выглядит чрезвычайно примечательной.

Мексика давным-давно превратилась в одного из значимых поставщиков игроков на европейский футбольный рынок. Но вот что удивительно: российский чемпионат, в котором успели выступить легионеры из более чем ста стран, в том числе довольно экзотических, до сих пор мексиканцев отчего-то игнорировал. Луису Чавесу, c 2019 года выступавшему за клуб «Пачука», таким образом, выпало оказаться в нем первопроходцем.

Второй любопытный момент связан с биографией футболиста. В данный момент Transfermarkt оценивает его в €8 млн, то есть если не как топового игрока, то по крайней мере близкого к топовому уровню. Но есть нюанс. До этой привлекательной отметки ресурс поднял оценку Луиса Чавеса буквально в течение нескольких последних месяцев. И это притом что ему уже 27 лет.

Чавес и в самом деле долго был фигурой совершенно неизвестной в Европе, как бы его ни ценили в мексиканских клубах — «Тихуане», а затем «Пачуке». Но все изменил предыдущий сезон.

Весной 2022 года в зрелом возрасте хавбек дебютировал в сборной Мексики, а потом тренер Херардо Мартино включил его в заявку на чемпионат мира в Катаре. Но в этом первенстве мексиканцы сыграли не слишком удачно. Они выбыли на групповом этапе, пропустив в play-off будущих победителей турнира аргентинцев и поляков. Однако сам Луис Чавес заработал неплохие отзывы — благодаря качественному исполнению обязанностей опорного полузащитника, а также эффектному голу со штрафного в ворота сборной Саудовской Аравии.

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Херардо Мартино после чемпионата мира покинул мексиканскую команду, но и при новом наставнике Диего Кокке Чавес сохранил ключевую роль. Его котировки еще слегка поднял завершившийся в середине июля Кубок CONCACAF — региональный чемпионат для сборных, представляющих Северную и Центральную Америку плюс страны Карибского бассейна. Мексиканцы соревнование выиграли, а Луис Чавес вышел в стартовом составе во всех шести матчах. Показателем его эффективности можно считать количество пропущенных сборной Мексики на турнире голов. Их было всего два, а в трех встречах play-off — с командами Коста-Рики, Ямайки и Панамы — вообще ни одного. А продуктивно работая на оборону, Чавес успел забить два гола.

Со спортивной точки зрения его переход в «Динамо» выглядит вполне логичным.

Минувший сезон динамовцы, которые в 2022 году взяли в чемпионате бронзу и добрались до финала Кубка России, провалили, рухнув в первенстве на девятое место и назначив тренером вместо серба Славиши Йокановича работавшего с «Оренбургом» чеха Марцела Личку. Список их проблемных точек был достаточно солидным, и опорная зона, важнейшая для выстраивания игры, точно в нем фигурирует. У «Динамо» была неплохая по именам полузащита. Однако она состояла в основном из игроков, ориентированных на атаку, вроде Арсена Захаряна и Даниила Фомина, и испытывала некоторый дефицит прочности, надежности и универсализма, благодаря которым и состоялся внезапный карьерный взлет Луиса Чавеса.

Алексей Доспехов

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