Будем знакомы

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о новых косметических марках из разных стран, на которые стоит обратить свое внимание.

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Stefano Ricci, Италия

Известный тосканский бренд одежды создает и свои ароматы, которые теперь будут продаваться в России. Всего у Stefano Ricci пять линий ароматов: Firenze, Royal Eagle, Classic, Eight и Precious Metal. Также компания выпускает парфюмированные свечи в фарфоровых флаконах с узором Paisley и золотой или платиновой отделкой. Вдохновением для создания орнамента служат принты ручной работы, которыми украшены фирменные шелковые платки.

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CellBN, Южная Корея

Это космецевтическая линия средств, в основе формул которых использование активных органических ингредиентов, способных не только нормализовать метаболические процессы в клетках кожи, но и способствовать ее восстановлению. Это глутатион, растительные стволовые клетки, галактомисес, пептиды, экстракт ягод ассаи, масло зародышей пшеницы, центелла и другие. Компания делает акцент на том, что более 95% ингредиентов являются натуральными, более 75% составляют органические вещества, 100% — запатентованные натуральные консерванты. Косметика марки соответствует системе 10 Free, исключающей содержание спирта, искусственных пигментов, минеральных масел, парабенов, бензофенона, триклозана, диметикона (силикона), оксибензона, стероидов и искусственных антиоксидантов. В линейке — 14 продуктов для ухода за лицом: средства для очищения, тонизирования, увлажнения, питания кожи, а также антивозрастного ухода.

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Goldman Cosmetics, Израиль

Марку придумала врач-подолог Алина Голдман, которая считает важным работу не со следствиями, а с первопричинами дискомфорта. Ее профессиональная косметическая линия ухода включает в себя шесть продуктов: гель-концентрат, питательный крем, питательное масло для кутикулы, дезодорант-пудра, крем для усталых ног, увлажняющий и защитный крем для рук. В составах средств — растительные масла, экстракты и витамины.

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Goldman Cosmetics



Ирина Кириенко