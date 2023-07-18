Спрос на элитные коттеджи в Сочи за год вырос на 30%

Спрос на элитные коттеджи в Сочи в январе-июне текущего года вырос на 30% в сравнении с показателями аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба международной компании Golden Brown Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Сочи Фото: администрация Сочи

Средняя стоимость премиальной загородной недвижимости на курорте составляет 150 млн руб. - 250 млн руб. За год цены выросли на 15%. В среднем загородные коттеджи в Сочи обходятся покупателям в 60 млн руб. – 80 млн руб. (+10% к стоимости за год). Минимальный чек достигает 40 млн руб.

«Мы наблюдаем дефицит качественного предложения, на рынок обычно точечно выходят по 58 домов, не более, При этом спрос на покупку остается стабильно высоким — и для собственного проживания, в том числе круглогодичного, и для сдачи в аренду. Многим покупателям тяжело найти просторную квартиру, поэтому они выбирают дом»,— отметила гендиректор GBG Татьяна Бурлаковская.

Как правило, к жилому зданию прилагается земельный участок площадью от 6 до 8 соток. В компании это объясняют нехваткой земель под строительство недвижимости данного сегмента.

Большую часть покупателей, интересующихся загородными домами в Сочи, составляют клиенты из Москвы и Сибири.

Анастасия Донскова

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