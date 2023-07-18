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Коммерсантъ FM
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Украина призвала страны ООН потребовать от России возобновить зерновую сделку

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совета безопасности ООН попросил страны потребовать от России возобновить участие в зерновой сделке. Слова министра приводятся на сайте МИД Украины.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Дмитрий Кулеба

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Призываю все государства-члены ООН твердо требовать от России возобновления участия в соглашении»,— заявил господин Кулеба на заседании. Возобновить зерновую сделку Россию уже призвали страны Евросоюза и США.

Действие зерновой сделки истекло 17 июля, Россия отказалась продлять соглашение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Россия незамедлительно вернется к сделке, если ее условия будут выполнены.

Из-за выхода РФ из соглашения поднялись цены на пшеницу. Акции Новороссийского комбината хлебопродуктов на торгах Мосбиржи 17 июля выросли более чем на 43%, обновив максимумы по стоимости и объему торгов.

Подробности — в материале «Ъ» «Зерновая разделка».

Анастасия Ларина

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