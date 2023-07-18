В Воронежской области задержан подозреваемый в убийстве двух военнослужащих

Управление Следственного комитета России по Воронежской области сообщило о задержании 25-летнего подозреваемого в убийстве двух человек. Преступление произошло 6 июля, когда в расположенном под Воронежем селе Оськино Хохольского района были найдены тела двух мужчин в военной форме с огнестрельными ранениями.

Ведомство возбудило уголовное дело об убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы). Подозреваемый дал признательные показания, в скором времени ему изберут меру пресечения. Сотрудники СКР продолжают сбор доказательств и установление всех обстоятельств произошедшего.

По данным СМИ, подозреваемый служит в рядах частной военной компании «Вагнер». Он якобы убил двух своих сослуживцев за отказ участвовать в мятеже. Официально эта информация не подтверждена.

23 июня силы «Вагнера» начали «марш справедливости» на Москву. На следующий день при посредничестве Александра Лукашенко их удалось убедить вернуться в полевые лагеря. После президент России Владимир Путин заявил, что у бойцов ЧВК есть несколько вариантов: уйти в Белоруссию за своим лидером Евгением Пригожиным, подписать контракты с Минобороны РФ или вернуться к родным и близким.

Сергей Толмачев, Воронеж