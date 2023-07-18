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Коммерсантъ FM
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Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10%

С 18 июля Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке на новостройку и вторичное жилье с 15% до 10%. Изменения затронут всех клиентов, включая самозанятых, сообщил банк.

В июне Сбербанк выдал 111 тыс. ипотечных кредитов на рекордную общую сумму с начала 2023 года — 364 млрд руб. Чаще всего ипотеку оформляли в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае.

Чистая прибыль Сбербанка за первые шесть месяцев 2023 года составила 727,8 млрд рублей. Глава банка Герман Греф в начале года называл одним из драйверов роста прибыли увеличение спроса на ипотеку.

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