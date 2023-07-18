В Госдуму внесен проект поправок в УК о пяти годах колонии за пропаганду экстремизма

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. Инициатива предполагает наказание от штрафа до 300 тыс. руб. до пяти лет лишения свободы.

Инициативу вместе с господином Пискаревым подготовили депутаты Анна Кузнецова, Петр Толстой, Андрей Картаполов и Эрнест Валеев (все — от «Единой России»). Изменения предлагается внести в ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Василий Пискарев пояснил, что ответственность также будет грозить за «публичное оправдание или пропаганду экстремизма наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Он уверяет, что проект направлен «на защиту детей и молодежи от деструктивного влияния экстремистской идеологии и попыток вовлечь их в противоправную, опасную деятельность».

«Этот законопроект — наша реакция, в том числе, на пропаганду так называемого "массшутинга" — массовых убийств в учебных заведениях и детских садах... Нами фиксируются и другие попытки публично оправдать различные экстремистские движения и проявления»,— говорится в заявлении депутата.

О каких конкретно других «экстремистских движениях и проявлениях» идет речь, он не уточнил. Господин Пискарев утверждает, что принятие предложенных поправок «будет способствовать эффективной борьбе с этим злом и защите

Лаура Кеффер