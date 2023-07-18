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Коммерсантъ FM
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Зеленский обсудил Гутерришем зерновую сделку

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Украинский президент в ходе беседы заявил о необходимости работать с «ответственными государствами» по сохранению зерновой сделки, участие в которой приостановила Россия.

«Черноморскую зерновую инициативу необходимо сохранить. Договорились с господином Гутеррешем работать вместе с ответственными государствами, чтобы возобновить продовольственную безопасность и поставки продовольствия путями в Черном море»,— написал господин Зеленский в Telegram по итогам разговора.

Зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН летом 2022 года. Она предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие препятствий для поставок российских удобрений и продовольствия. Действие зерновой сделки закончилось сегодня, 18 июля, из-за невыполненных требований, которые предъявляла Россия. Владимир Зеленский предлагал продолжить реализацию зерновой сделки без участия РФ.

О перспективах возобновления сделки — в материале «Ъ» «Зерновая разделка».

Леонид Уварчев

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