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Коммерсантъ FM
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В Польше самолет Cessna при посадке врезался в ангар, пятеро погибли

Недалеко от Варшавы небольшой самолет Cessna во время посадки врезался в ангар, в котором укрывались от непогоды люди. Пять человек погибли, еще пятеро пострадали.

«Понятно, что каждый, кто знает о приближении бури, будет искать укрытие в безопасном месте. К сожалению, этот ангар не оказался таким местом»,— сказала представитель польской пожарной охраны Моника Новаковская-Брында (цитата по Польскому радио). Она назвала предварительной причиной произошедшего метеоусловия.

Инцидент произошел в селе Хрцинно в 40 км от польской столицы. Как предполагает Польское агентство печати, речь идет о самолете, который поднимает в воздух парашютистов. В результате происшествия погиб один из трех пилотов на самолете. Еще один пилот пострадал.

Леонид Уварчев

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