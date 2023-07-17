Минздрав поддержал ограничение продажи препаратов для прерывания беременности

Препараты для прерывания беременности должны быть переведены на учет, а их продажа — ограничена, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Используемые для медикаментозного аборта препараты должны жестко контролироваться для обращения, заявил господин Мурашко. Об этом он сообщил журналистам по итогам заседания президиума фракции «Единой России», на котором в том числе обсуждалась демографическая ситуация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мурашко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Мурашко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Блок вопросов касался демографических в том числе направлений, в частности ограничения продажи и перевода в предметно-количественный учет препаратов для прерывания беременности. Мы поддерживаем и считаем, что в этом году этот процесс надо завершить»,— заявил господин Мурашко (цитата по «Интерфаксу»).

В 2016 году в Госдуму вносился закон о запрете продажи препаратов для медикаментозного аборта. В 2017 году профильный комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате отклонить законопроект, запрещающий продажу препаратов для искусственного прерывания беременности вне медучреждений.

В августе 2022 года в Госдуме предлагали запретить онлайн-продажу препаратов для медикаментозного аборта. Об этом ТАСС сообщила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

За период с 2021 по 2022 год число абортов в РФ снизилось на 3,9% (16 213) за год — с 411 414 в 2021 году до 395 201 в 2022 году, сообщало в мае «РИА Новости» с ссылкой на Минздрав.

Мария Федотова