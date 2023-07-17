Большинство субъектов Уральского федерального округа (УрФО) по итогам 2022 года заняли лидирующие позиции в рейтинге руководителей цифровой трансформации регионов России. IT-решения активно внедряются в сфере бизнеса и городского хозяйства, реализуются проекты «умных городов». Помощник полномочного представителя президента России в УрФО Евгений Гурарий в интервью «Ъ-Урал» рассказал об уровне цифровизации уральских регионов, подготовке кадров для этих задач и тенденциях в цифровой трансформации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник полпреда президента в УрФО Евгений Гурарий

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Помощник полпреда президента в УрФО Евгений Гурарий

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

— На каком уровне находится цифровизация регионов УрФО?

— Мы находимся в активной стадии внедрения цифровых технологий в разных сферах жизни. Во всех регионах хорошими темпами идет цифровая трансформация образовательной сферы. Есть интересные примеры по внедрению информационных систем, анализу данных, отслеживанию цифрового следа учащихся, профориентации. Свердловская область преуспела в цифровизации городской среды: речь, в частности, об «умном» видеонаблюдении и «умных» остановках.

— Чем в этом процессе могут помочь реализуемые в Свердловской области проекты «Умный регион» и «Умный город»?

— Они стимулируют изменения по внедрению цифровых решений в те или иные процессы в городах. Это касается не только органов власти, но и предприятий, а также городской инфраструктуры. В зависимости от отрасли стоят разные задачи. Где-то цифровая зрелость организаций еще на начальном уровне — работу только начинают автоматизировать, внедряют электронный документооборот. А где-то эти процессы уже более глубокие — решения принимаются на основе анализа данных, внедряется искусственный интеллект (ИИ).

Задачи по цифровизации стоят в каждой сфере. И решать их могут только профильные специалисты: без людей никакие технологии внедряться не будут. А чтобы это внедрение проходило эффективно, качественно и с наименьшими финансовыми и организационными затратами, человек должен понимать сами технологии, их возможности, побочные эффекты и сложности, с которыми можно столкнуться. Грамотно решить эти вопросы помогает система высшего образования, которая нацелена на то, чтобы подготовить для рынка, индустриальных партнеров и государства квалифицированных специалистов.

— Разработка проекта «Умный регион» шла совместно с Уральским федеральным университетом (УрФУ). Он же реализует магистерскую программу «Умный регион: устойчивое развитие в цифровой экономике», руководителем которой вы являетесь. Каких специалистов готовят на этом направлении?

— Магистерская программа «Умный регион» — амбициозный проект. Это единственная на Урале онлайн-программа для подготовки руководителей, которые будут способны управлять проектами цифровой трансформации в условиях цифровой экономики.

— Какие знания необходимы для того, чтобы управлять цифровыми проектами?

— Образовательная программа дает фундаментальные основы экономики и управления, стандартные для большинства подобных магистерских программ. Изучение управленческой базы занимает 1/3 программы. Основное внимание уделяется всеобъемлющему погружению в вопросы управления проектами и изучению особенностей цифровой трансформации в отраслях. Для этого слушатели изучают методы анализа данных, им дается понимание информационных и цифровых технологий и отраслевых особенностей их внедрения, особое внимание уделяется вопросам ИИ, информационной безопасности.

Студенты изучают механизмы финансирования проектов ГЧП и особенности взаимодействия государственных и бизнес-структур при реализации цифровых проектов. Особенностью программы является наличие отдельных курсов по использованию BIM-технологий в строительстве, внедрению IT-решений в креативных городах и индустриях, ГИС-технологий при проектировании городской среды.

— Нужно ли для изучения всего этого иметь IT-образование?

— Конечно, если у человека уже есть базовые знания и навыки в IT, то многие курсы будут даваться проще. Но программа не нацелена на подготовку программистов, разработчиков или аналитиков данных. Для поступления на программу достаточно иметь степень бакалавра или специалиста любого профиля.

Среди абитуриентов программы есть вчерашние бакалавры и те, кто уже имеет отраслевые навыки и знания цифровой трансформации, полученные в вузе и закрепленные на практике во время работы. Есть и те, кто не имеет отношения к «цифре», но пришел для того, чтобы научиться грамотно внедрять IT-технологии в своей организации. По магистерской программе учатся работники IT-компаний, предприятий, работающих в сфере развития городской инфраструктуры, сотрудники органов госвласти и муниципального управления, консалтинговых агентств, девелоперских компаний, архитектурных бюро и научно-исследовательских организаций. Как правило, это амбициозные специалисты, они хотят получать знания и развиваться, чтобы перешагнуть на уровень выше, с должности специалиста или работника среднего звена на управленческий уровень и не просто выполнять задачи, но ставить их самостоятельно.

— Есть ли другие мотивы обучаться в магистратуре помимо карьерного роста?

— Ключевая мотивация — популярная концепция непрерывного образования, согласно которой успешен тот, кто постоянно учится и совершенствует свои навыки в течение всей жизни.

Кроме того, нельзя забывать, что сегодня собственники и руководители бизнеса приходят к пониманию необходимости цифровизации рабочих процессов и сами идут учиться на подобные программы. Этим людям не нужно учиться программировать на Python или собирать виртуальную машину, но они должны понимать процессы, тренды и технологии, чтобы правильно ставить задачи сотрудникам, контролировать ход реализации проектов и управлять финансированием.

— Почему для обучения выбран именно онлайн?

— Когда человек принимает решение о продолжении обучения или дополнительном образовании, он всегда оценивает свои возможности: позволяет ли рабочий график брать отпуск на время активного обучения или же нужно выделять вечера, чтобы посещать университет. Сегодня у людей динамичная жизнь, связанная с большой загруженностью на работе и постоянными поездками. В результате им сложно предсказать свой график. В таком случае онлайн-программа очень удобна и адаптирована под возможности обучающегося.

— Есть мнение, что онлайн-образование уступает по качеству очному формату. Согласны ли вы с этим?

— Я бы делил онлайн-образование на две категории. Первая — это когда человек берет точечные курсы по узкоспециализированным темам, такое «лоскутное одеяло». Это позволяет подтянуть определенные навыки либо научиться тому, как решать какую-то конкретную задачу.

Вторая — не просто набор курсов в сети, а программа, сверстанная в рамках определенной академической логики, где есть симбиоз теоретических и прикладных дисциплин, а обучение предполагает не только прослушивание курсов, но выполнение заданий, индивидуальное менторство и обратную связь. Это качественный онлайн. В УрФУ для онлайн-образования есть специальная платформа с хорошей навигацией, высококачественными видеозаписями занятий, удобством доступа к сопровождающим методическим материалам, постоянным контактом с куратором.

— Что стоит нам ожидать в будущем при таких активных темпах цифровизации?

— Общепризнанный тренд — внедрение искусственного интеллекта. Эта технология постепенно выходит на свой пик и будет использоваться в разных отраслях. Задача по внедрению искусственного интеллекта поставлена на государственном уровне. Президент заявил, что это основа для нового рывка в истории человечества. Поэтому подготовке специалистов в области искусственного интеллекта уделяется особое внимание. УрФУ, кстати, один из лидеров в России по подготовке специалистов в части ИИ и имеет профильные образовательные программы. Наличие различных направлений подготовки в вузе позволяет делать качественные междисциплинарные программы, приглашать преподавателей с разными компетенциями.

Беседовала Анастасия Реутова