На Кубани на 1 июня закладка виноградников составила более 1,2 тыс. га

В 2023 году в Краснодарском крае планируют заложить виноградники на площади 1,5 тыс. га. На 1 июня закладка виноградной лозы составила более 1,2 тыс. га. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил минсельхоз региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

По информации аграрного ведомства Кубани, общая площадь виноградников на начало 2023 года в Краснодарском крае составила 29,6 тыс. га (33,5% от всех площадей виноградников в России), из них в плодоносящем возрасте 22,8 тыс. га.

С учетом раскорчевки старых насаждений (700 га) общая площадь виноградников к концу текущего года в Краснодарском крае будет доведена до 30,2 тыс. га. При этом объем производства саженцев в крае увеличится на 27% и составит 4,2 млн штук в год за счет вступления в строй нового, уже четвертого питомника и роста объемов производства в существующих питомниках.

«Виноградарско-винодельческая отрасль является не только одной из составляющих имиджа Краснодарского края, но и занимает особое место в экономическом развитии региона. Виноградарством и виноделием на Кубани занимаются 326 организаций и крестьянских фермерских хозяйств, в том числе 233 производителя занимаются виноградарством и 93 — виноделием. В Федеральную саморегулируемую организацию виноделов (ФСРО) входят 50 кубанских хозяйств. А на 1 рубль государственной поддержки, вложенный в отрасль, в бюджет возвращается не менее 4,2 рубля. Это один из самых высоких показателей эффективности государственных вложений в сельское хозяйство»,— прокомментировали «Ъ-Кубань» в краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Андрей Пугачев