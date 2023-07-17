«Биннофарм Групп» расширяет сотрудничество с ведущими профильными ВУЗами страны

В рамках проекта «Биннофарм Групп» по расширению и углублению сотрудничества с ведущими профильными ВУЗами страны студенты и преподаватели Института фармации Тюменского государственного медицинского университета побывали на экскурсии на курганском фармацевтическом предприятии «Синтез», где студенты изучили работу цехов инфузионных растворов и твердых лекарственных форм.



Цель экскурсии - познакомить будущих специалистов отрасли с организацией технологических потоков и вспомогательных процессов фармацевтического производства, заинтересовать в дальнейшем сотрудничестве с предприятием.

С начала июля несколько студентов из Института фармации Тюменского государственного медицинского университета проходят производственную практику на «Синтезе».

ПАО «Синтез» - крупнейшая и одна из пяти площадок по производству лекарственных препаратов, входящих в ООО «Биннофарм Групп».

Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп»:

«Развитие человеческого капитала – основной принцип кадровой политики «Биннофарм Групп». Непрерывное сотрудничество с ведущими профильными ВУЗами страны как нельзя лучше подчеркивает наши намерения. «Синтез» - стратегическое предприятие, номер один по производству антибиотиков, работа на котором не останавливается ни на минуту. Поэтому уже сегодня мы должны заботиться о тех кадрах, которые будут отвечать за лекарственную безопасность страны завтра: найти, подготовить, заинтересовать и мотивировать».

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ООО «Биннофарм Групп»