Экс-полковнику Росгвардии утвердили приговор за ложную информацию об армии РФ

Южный окружной военный суд оставил без изменения приговор по делу полковника Росгвардии Валерия Котовича. Об этом сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе суда.

В мае Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд признал бывшего начальника отдела закупок Южного центра материально-технического обеспечения Росгвардии (ФКУ «Южный ЦМТО Росгвардии») Валерия Котовича виновным в распространении ложной информации об использовании ВС РФ с использованием служебного положения по мотивам политической, национальной, идеологической ненависти (п. «а», п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Валерий Котович был приговорен к шести годам колонии общего режима, также суд лишил его звания полковника и права занимать определенные должности на три года после освобождения. Сам военный вину не признавал, приговор был обжалован им и его адвокатами.

Как сообщал «Ъ-Юг» ранее, Валерий Котович — уроженец Украины, окончил Харьковский военный институт МВД и служил во внутренних войсках Украины на территории Крыма. В 2014 году получил российское гражданство и поступил на службу в правоохранительные органы РФ.

На одном из судебных заседаний его руководители рассказали, что после начала СВО у Валерия Котовича обострились отношения с другими сотрудниками. Несколько коллег полковника заявили начальству, что он якобы называл российскую армию оккупантом и агрессором.

Кристина Федичкина