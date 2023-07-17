В Свердловской области в детском саду трехлетняя девочка отравилась растворителем

В детском саду Серова (Свердловская область) трехлетняя девочка отравилась растворителем. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что инцидент произошел утром 12 июля. По информации ведомства, бутылек растворителя ребенок нашел в шкафу, предназначенном для утерянных вещей. В результате в больнице ей поставили диагнозы «отравление» и «термический ожог ротовой полости».

Прокуратура города начала проверку по данному инциденту. В ведомстве рассказали, что воспитательница убрала растворитель в шкафчик в мае, когда на участке детского сада, где гуляют дети ее группы, красили игровое оборудование.

В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников детского сада на предмет соблюдения требований об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также процессуальную проверку организовало СУ СКР по Свердловской области. Силовики намерены выяснить, как растворитель мог оказаться в детском саду в свободном доступе для воспитанников. Также в ходе экспертизы будет установлена степень тяжести вреда, нанесенного девочке. По итогу может быть возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Илья Смирнов, Екатеринбург