Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Свердловской области в детском саду трехлетняя девочка отравилась растворителем

В детском саду Серова (Свердловская область) трехлетняя девочка отравилась растворителем. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что инцидент произошел утром 12 июля. По информации ведомства, бутылек растворителя ребенок нашел в шкафу, предназначенном для утерянных вещей. В результате в больнице ей поставили диагнозы «отравление» и «термический ожог ротовой полости».

Прокуратура города начала проверку по данному инциденту. В ведомстве рассказали, что воспитательница убрала растворитель в шкафчик в мае, когда на участке детского сада, где гуляют дети ее группы, красили игровое оборудование.

В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников детского сада на предмет соблюдения требований об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также процессуальную проверку организовало СУ СКР по Свердловской области. Силовики намерены выяснить, как растворитель мог оказаться в детском саду в свободном доступе для воспитанников. Также в ходе экспертизы будет установлена степень тяжести вреда, нанесенного девочке. По итогу может быть возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Илья Смирнов, Екатеринбург

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...