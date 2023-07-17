На капремонт участка водовода в Уфе направят до 155 млн рублей

ГКУ «Управление по обеспечению деятельности жилищно-коммунального комплекса Республики Башкортостан» на конкурсе 4 августа выберет подрядчика капитального ремонта участка водовода на Интернациональной улице в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 155,7 млн руб., он будет оплачен за счет средств Фонда развития территорий России и бюджета республики. Основной объем средств будет потрачен на замену труб.

Работы необходимо завершить до декабря. Капремонт проводится в рамках региональной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры 2023-2027 годов».

Майя Иванова

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