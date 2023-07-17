В Приангарье почти 2,5 тыс. домов остались без электричества из-за непогоды

В 12 населенных пунктах трех районов Приагнарья отключено электричество из-за непогоды, сообщает МЧС по Иркутской области. На фоне прохождения грозового фронта в регионе шли сильные дожди, на территории северных и западных районов области выпало до 39 мм осадков — максимальное значение было зарегистрировано в городе Нижнеудинске.

Вчера, 16 июля, произошло аварийное отключение электроснабжения: в Братском районе — в девяти населенных пунктах, в Нижнеудинском — в двух, в Куйтунском — в одном. «Под отключение попали 2496 жилых домов, 18 социально значимых объектов. В единую дежурно-диспетчерскую службу Тулуна поступала информация о локальных отключениях электроснабжения в жилом секторе»,— уточнили в МЧС.

По прогнозам синоптиков, 17–18 июля по области местами ожидаются сильные ливни, грозы, град. Порывы северо-западного ветра будут достигать 15–20 м/с, местами — до 25 м/с.

Лаура Кеффер