Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Доля контрафактной электроники на маркетплейсах за год выросла вдвое

По данным IQ Technology, доля подделок техники международных производителей на российских маркетплейсах за год увеличилась почти в два раза. Доля поддельных смартфонов сейчас достигает 31% предложений, ноутбуков — 30%, смарт-часов — 63%. Как уточнили эксперты, чаще всего подделывают электронику Apple, Samsung и Xiaomi.

Согласно расчетам ГК «F+ tech | Марвел», за первые пять месяцев 2023 года доля поддельной аудиоэлектроники на российском рынке выросла с 10% до 25% год к году. В компании рассказали, что чаще всего это копии наушников и музыкальных колонок известных брендов, в частности Apple, Marshall, JBL.

Что об этом говорят участники рынка и эксперты — в материале «Ъ» «Легко подделались».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...