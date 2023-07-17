Доля контрафактной электроники на маркетплейсах за год выросла вдвое

По данным IQ Technology, доля подделок техники международных производителей на российских маркетплейсах за год увеличилась почти в два раза. Доля поддельных смартфонов сейчас достигает 31% предложений, ноутбуков — 30%, смарт-часов — 63%. Как уточнили эксперты, чаще всего подделывают электронику Apple, Samsung и Xiaomi.

Согласно расчетам ГК «F+ tech | Марвел», за первые пять месяцев 2023 года доля поддельной аудиоэлектроники на российском рынке выросла с 10% до 25% год к году. В компании рассказали, что чаще всего это копии наушников и музыкальных колонок известных брендов, в частности Apple, Marshall, JBL.

Что об этом говорят участники рынка и эксперты — в материале «Ъ» «Легко подделались».

Лаура Кеффер